Ação da Prefeitura de Manaus beneficia mais de 3 mil pessoas na Zona Norte

Mais de 3 mil pessoas foram beneficiadas, neste sábado (18), pela ação “Prefeitura + Presente” realizado na Emef Profº Nilton Lins, comunidade Mundo Novo, Cidade Nova, zona Norte. A ação de cidadania itinerante foi coordenada pela da Casa Civil, por meio da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor de Manaus e reuniu mais de 20 órgãos.

O prefeito em exercício, Marcos Rotta, acompanhou os trabalhos do Prefeitura + Presente conversando com a população que que participou da ação. O horário de atendimento foi das 8h às 12h, porém alguns serviços se estenderam além do horário como o de emissão de documentos.

“Viemos comprovar que a sensibilidade do prefeito Arthur se traduz nos atendimentos de diversas áreas que a prefeitura atua além de órgãos parceiros. Estamos oferecendo serviços desde emissão de documentos até as carretas da saúde. Isso traz mais agilidade e comodidade as pessoas que, muitas vezes, não têm condições de se deslocar em busca do serviço”, disse Rotta.

Mais de 20 órgãos participaram da ação e os serviços mais procurados foram a emissão da 1ª e 2ª via de CPF e RG, corte de cabelo. “A Prefeitura + Presente é um sucesso, em menos de 1 ano atendemos quase 40 mil pessoas com diversos serviços da prefeitura e parceiras” comemora o coordenador da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor, Afonso Lins.

A cada ação novos parceiros juntam-se à Prefeitura + Presente. Uma das novidades desta edição foi o serviço de quiropraxia, técnica oriental para tratamento de dores na coluna.

A Prefeitura + Presente acontece a cada 15 dias em uma escola municipal da cidade, e tem calendário fechado até o fim deste ano, a próxima ação ocorrerá em comemoração ao aniversário do bairro do Novo Israel, na Escola Municipal Rita de Cássia, localizada na Rua Nova Jerusalém, s/n, no mesmo bairro.

Durante toda a manhã, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) realizou 77 atendimentos com o Cadastro Único (CadÚnico), porta de entrada para a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade nos programas sociais, como o Bolsa Família. Conselheiros Tutelares da zona Norte também estiveram presentes, recebendo as demandas da população relacionadas à violação de direitos de crianças e adolescentes.

“A nossa presença é fundamental nessas ações porque atendemos uma demanda que enfrenta dificuldades para chegar até nossos aparelhos, seja pela dificuldade financeira ou pela distância. Nossa meta é levar mais serviços para as próximas ações e com isso, atender ainda mais pessoas”, afirmou o secretário da Semmasdh, Elias Emanuel.

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), dos distritos de obras da Cidade Nova, Cidade de Deus, Santa Etelvina e Novo Israel, também estiveram atuando no local com serviços de infraestrutura, atendendo as demandas mais urgentes da comunidade

Nesta manhã foram contempladas, com a operação tapa-buraco, as ruas Beta, 1, 2 e B. Em alguns casos, como na Rua B, o trabalho precisou ser reforçado, com a colocação de pedra rachão e brita, para recompor a base do pavimento .

Os secretários da pasta, Alyson Rodrigues e Antônio Peixoto também participaram da ação , acompanhando de perto os serviços executados . Alguns servidores também foram convocados para atender os moradores com as novas demandas de infraestrutura que serão inseridas na programação de obras para serem atendidas .

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) participou da ação Prefeitura + Presente oferecendo a emissão de credencial para estacionamento em vagas especiais para idosos e pessoas com deficiência. Além desse serviço, os servidores do Instituto atenderam pessoas que solicitaram implantação de sinalização de trânsito nas ruas do bairro e orientaram sobre procedimentos para defesa de autuações .

Durante a ação, seis idosos solicitaram a credencial . A chefe do Serviço de Atendimento Especial (SAE) do Manaustrans, Vanda do Carmo, destacou que o atendimento itinerante para emissão de credencial deverá ocorrer em cada ação da Prefeitura + Presente. ” Aproveitamos para informar que além desse atendimento, o Manaustrans oferece a emissão do benefício em todos os dias da semana, de 8 às 14 horas, na sede do Instituto, na av. Tefé, 850, Japiim”, complementou.

