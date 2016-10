Ação conjunta deflagra operação ‘Javali’ para combater a criminalidade em Manacapuru

Com objetivo de combater os crimes e manter a ordem e a integridade das pessoas e do patrimônio do município de Manacapuru (a 87 quilômetros de Manaus), será desencadeada, nesta sexta-feira (14) a Operação ‘Javali I’. A ação será realizada como resposta aos confrontos de supostas facções na cidade nos últimos dias.

O responsável pela operação, o major do 9º Batalhão de Polícia Militar do município, André Gioia, destacou que nesta sexta iniciam a supervisão dos bairros com mais incidência criminal.

“Faremos operação de trânsito, fiscalização de carros, saturação dos becos, viela e pontes, onde os policiais descem da viatura, fazem abordagem entre as pessoas. Tudo isso em vários lugares”, explicou.

De acordo com a autoridade policial, a ação terá o apoio da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e da Força Tática do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM).

“Teremos suporte de duas viaturas da Rocam e uma da Força tática, além das seis viaturas e seis motos do 9º Batalhão. No sábado (15), que é realmente a data oficial da operação, teremos mais o reforço de 23 policiais para as atividades”, detalhou o major.

