Ação busca prevenir aumento de sífilis no Amazonas

Neste sábado (11), ao longo de todo dia, uma ação promovida pelo Sumaúma Park Shopping, localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte, em parceira com o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amazonas (CRF-AM), vai orientar a população e os clientes do centro de compras, sobre a importância dos cuidados, prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis.

Denominada “Farmacêuticos em ação no combate à sífilis”, a atividade vai acontecer no piso Japiim (1º andar), onde serão realizados testes rápidos não só de sífilis, mas como de hepatites B e C, e HIV. A ação também contará com a distribuição de preservativos e distribuição de folders de orientação e prevenção, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

Para o superintendente do Sumaúma, Cláudio Voso, a iniciativa é de suma importância principalmente neste período de festas de carnaval, onde são registrados os maiores índices de contaminação de doenças virais.

“Realizar este tipo de serviço é muito importante para a sociedade, não importa onde esteja sendo feito, se em uma praça ou em um shopping. A sociedade precisar estar ciente de que a melhor maneira de evitar o contágio, é a prevenção. Acredito que este trabalho terá um retorno positivo perante a população e clientes do Sumaúma”, destacou Voso.

O programa de ações de saúde do CRF-AM consiste na promoção de atendimento gratuito a população, onde a equipe realiza a atenção e assistência farmacêutica, possibilitando o acesso fácil ao profissional.

