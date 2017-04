Ação arrecada donativos para pacientes com câncer no AM

Em clima de esperança, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) e a Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc), lançaram a campanha “Páscoa Solidária” com o foco na arrecadação de donativos para pessoas com câncer que se encontram fragilizados em função do diagnóstico e terapia prolongada.

Com a expectativa de receber itens para confecção de pelo menos 200 cestas básicas, a Lacc está aceitando doação de alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas, produtos de higiene pessoal, entre outras ofertas. As doações são destinadas a pacientes de baixa renda e em tratamento de câncer na FCecon.

De acordo com a diretora administrativa da Lacc, Marília Muniz, a entrega ocorrerá em data próxima ao feriado, durante programação elaborada especialmente para a ocasião. “Pedimos a ajuda com materiais de higiene pessoal como shampoo, condicionador, escovas de dente, dentre outros. Essa é uma das formas de demonstrarmos carinho a quem está passando por um momento tão difícil que é a luta contra o câncer”, comentou.

Dos itens arrecadados por meio da Pascoa Solidária serão montadas cestas básicas e kits de higiene pessoal a ser distribuídos para os pacientes. A campanha terá o envolvimento de voluntários, profissionais, funcionários e colaboradores das duas entidades que atuam contra o câncer no Amazonas. Essa iniciativa tem o intuito de levar humanização para o ambiente hospitalar e, ao mesmo tempo, solidariedade às famílias dos pacientes que, geralmente, estão fragilizadas com a situação do ente querido.

A cozinheira Adalgiza Almeida do Rosário, 55, faz tratamento há oito meses na fundação. Ela é uma das beneficiadas com a cesta básica que é distribuída todo mês. “Moro com minha filha e três netos, essa contribuição ajuda muito na alimentação da minha família, já que estou em tratamento e não posso trabalhar”, disse. A campanha segue até a primeira semana de abril, época que precede o feriado da Páscoa, marcado para dia 16 (domingo).

Para quem desejar participar dessa corrente do bem, pode doar os produtos na sede da Lacc, localizada na rua Padre Manoel de Nóbrega, Dom Pedro, atrás do colégio La Salle.

Quem desejar contribuir com valores, deve entrar em contato por meio do call center da Lacc, pelos telefones 2101-4949 e 2101-4900.

