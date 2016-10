Acampamento em gleba onde irmã Dorothy foi morta é incendiado no PA

Um acampamento de sem-terra foi incendiado por desconhecidos na madrugada de quarta-feira (19) em Anapu (PA), informou a Comissão Pastoral da Terra (CPT). O ataque ocorreu na gleba Bacajá, região cuja disputa com fazendeiros motivou o assassinato da irmã Dorothy Stang, em 2005.

Segundo o relato da CPT, cinco homens mascarados atearam fogos no acampamento, que conta com 80 famílias.

No ataque, as dez famílias que estavam no local conseguiram salvar uma pequena parte dos pertences. As demais perderam tudo.

Um vídeo gravado com celular por um dos sem-teto mostra vários barracos, erguidos sobre paus e com teto teto de palha, em chamas. Ninguém foi preso.

À reportagem a irmã americana Katia Webster informou que os sem-terra reivindicam os lotes 44 e 46 da gleba Bacajá, ambos em litígio com fazendeiros.

A religiosa, que mora no Brasil há 32 anos e trabalhava com Dorothy, afirma que existe uma forte tensão no acampamento, a cerca de 50 km do centro de Anapu. Recentemente, um barracão comunitário já havia sido incendiado.

Dorothy foi assassinada nessa região com seis tiros, em meio a um litígio envolvendo outro lote da gleba Bacajá. O fazendeiro Vitalmiro de Moura foi condenado pela morte, e a área em disputa foi transformada no Projeto de Desenvolvimento Sustentável Esperança.

