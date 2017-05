Academia promove aula aeróbica gratuita ao som da toada

O Boi Bumbá é a maior referência de identidade cultural no Estado do Amazonas, que conquistou o mundo através do Festival Folclórico de Parintins, com as cores das Associações Folclóricas Garantido (Vermelha) e Caprichoso (Azul), através da cênica, da beleza das alegorias, do ritmo envolvente da música, chamada de Toada e das coreografias, que são dançadas por milhares de pessoas.

No sentido de valorizar a cultura regional e reafirmar o compromisso social da Academia AZ Fitness, foi idealizado o AZ Bumbá, que é uma aula aeróbica, conhecida como Ritmos, aliada ao som da Toada e acompanhada das conhecidas coreografias do “dois pra lá, dois pra cá”.

O AZ Bumbá, acontecerá gratuitamente, nesta quarta-feira (17/05), a partir das 19h, na área externa da Academia AZ Fitness, localizada na Avenida Visconde de Porto Seguro, 14b, Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus.

Tendo sua 1ª Edição Azulada, o evento terá todo o repertório executado ao vivo, em um palco com som e iluminação, presença confirmada do Pop da Selva Arlindo Júnior e Luciano Brasil, além dos itens Oficiais do Boi Caprichoso, entre eles, Marciele Albuquerque (Cunhã Poranga), Brena Dianná (Rainha do Folclore), Neto Simões (Pajé) e claro, do Boi Caprichoso, que fará sua evolução através do Tripa Alexandre Azevedo.

“O evento é gratuito e aberto ao público em geral. Nós aguardamos todos apaixonados pela cultura regional para celebrar mais este momento de muita alegria e grandes surpresas estão sendo preparadas para este evento que movimentará o cenário bovino local”, comenta a Administradora da Academia AZ Fitness, Alessandra Fernandes.

Com informações da assessoria