Academia ao ar livre é inaugurada no bairro Alvorada

Academia ao ar livre do bairro Alvorada

Mais um espaço para lazer e práticas desportivas foi inaugurado no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus, nesta segunda-feira, 26/6. A 41ª academia ao ar livre foi entregue para os moradores do Alvorada, no Centro Comunitário do Alvorada (CCA), na Rua Quatro em esquina com a Avenida A, na zona Centro-Oeste pela Prefeitura de Manaus.

O espaço inaugurado conta com oito aparelhos com placas de orientação em uma área de 170m². Além de implantação dos aparelhos, foram executadas a colocação de piso de 130m², implantação de rampa para portador de necessidades especiais e serviços de pintura e de limpeza.

Moradora há 47 anos do Alvorada, Lucilene da Silva, 79, mostrou-se feliz com as melhorias no local. “Graças a Deus entrou algo de valor aqui no CCA. Esse espaço estava sendo usado por usuários de drogas. Depois que implantaram essa luz (de led), conseguimos vir aqui, porque antes tínhamos medo porque era escuro e perigoso”, disse.

Já a estudante Karen Oliveira, 28, contou que a academia será importante na manutenção da qualidade de vida dos moradores. “Essa academia aqui vai ser muito boa. Vai ajudar a gente a tirar o estresse do dia-a-dia, vamos poder nos exercitar sem precisar pagar uma academia. Agora é só aproveitar e zelar para utilizarmos por um bom tempo”, finalizou.

Com informações da assessoria