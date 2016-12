Abrigos sociais buscam apoio para ações de Natal

Generosos, muitos brasileiros dedicam-se a fazer doações aos mais necessitados e estender a mão para atender crianças, adolescentes e idosos que são vítimas dos mais variados problemas sociais.

Em Manaus, existem instituições voltadas a atender pessoas em situações de vulnerabilidade, que, apesar do cenário econômico incerto, contam com a benevolência do amazonense em atender, por meio de doações, os seus amparados.

A maioria dos abrigados possui doenças físicas, emocionais ou químicas e carecem de solidariedade para que neste Natal possam cear com dignidade. Com o intuito de atrair e incentivar sociedade e empresas privadas a fazerem doações, alguns abrigos optam por campanhas para a captação de recursos.

Alimentos, roupas, calçados, material de higiene pessoal e limpeza estão entre as principais necessidades da Casa Mamãe Margarida. A casa atende meninas entre 7 e 17 anos, vítimas de violência física e sexual.

Segundo a irmã salesiana Iraides, a instituição recebeu 198 meninas, neste ano, porém tem capacidade para acolher até 240 crianças, encaminhadas pelo Conselho Tutelar, em situação de vulnerabilidade social. Ela disse que as doações que a instituição recebe (na maioria das vezes, carne, frango, leite, salsicha, ovos e outros itens de alimentação) são escassas.

“Produtos de higiene pessoal também são insuficientes para atender as necessidades das meninas que abrigamos, por isso apelamos para a solidariedade da população”, explicou.

A Casa Mamãe Margarida está situada na rua Penetração 2, 27, bairro São José, Zona Leste, é uma instituição com princípios cristãos, oferece cuidados médicos, psicológicos e educação.

