Abrigo para venezuelanos está em fase de conclusão

Na próxima quinta-feira (1º), aproximadamente 220 indígenas venezuelanos que atualmente estão instalados no entorno da rodoviária de Manaus, serão transferidos para um abrigo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), localizado no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

A maior preocupação no primeiro momento é a vinda de novos grupos a capital, fato que poderia provocar novamente um descontrole na organização do sistema de moradia dos venezuelanos. A capacidade do novo abrigo é de apenas 300 lugares, ou seja, mais da metade já será ocupada ao longo da semana. Dados da Sejusc mostram que somente 33 dos 490 índios que estão em Manaus, voltaram para a Venezuela durante o mês de maio. Um grupo formado por 14 índios chegou na capital ontem (29).

A equipe do departamento estadual de infraestrutura, estava finalizando na última segunda-feira (29) alguns ajustes no prédio que acolherá a comunidade indígena. A previsão é que todos os serviços de reparos, incluindo a limpeza dos ambientes sejam concluídos hoje (30).

“Noventa e nove porcento das obras estão concluídas, faltando apenas pequenos reparos, como instalações de portas e janelas. Hoje será aquela parte de raspagem dos resíduos de construção e lavagem do prédio. Ainda na terça-feira o abrigo será entregue a Sejusc. A demora na conclusão da manutenção foi em virtude do estado precário em que se encontrava o prédio. O local foi destruído por alguns populares, por isso tivemos que refazer praticamente todos os cômodos”, disse um funcionário, que pediu para não ter o nome divulgado.

Após a retirada dos índios, o entorno da rodoviária será monitorado por órgãos da Prefeitura de Manaus, para que não haja uma nova invasão, disse o Fundo de Promoção Social.

Prevenção

Enquanto não acontece a retirada dos indígenas da rodoviária, A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vem realizando diariamente no posto avançado da rodoviária, a triagem básica para detectar possíveis doenças oriundas da Venezuela.

“Os que apresentam casos complicados de saúde, são imediatamente transferidos para unidades especializadas. Os que não precisam desse cuidado continuam sendo monitorados. Orientamos também a questão de higiene, uma vez que a situação é precária onde eles vivem”, disse a enfermeira Jaqueline Cavalcante.

Gerson Freitas

EM TEMPO