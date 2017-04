Abrigo Moacyr Alves realiza feijoada e lançamento de moda praia neste sábado

Neste sábado (29), a partir de 12h, o Abrigo Moacyr Alves realizará a VIII Edição da Feijoada Beneficente, na sede da instituição localizada na Rua Prof Léa Alencar, 1014, Alvorada I (em frente da Maternidade do Alvorada). Na casião, será apresentado aos participantes as peças da Coleção Moda Praia “O Belo das Diferenças”, com a presença da modelo internacional Tarcia Ciarlini.

Mais de 100 peças de moda praia como: maiôs, biquínis, saídas de banho e sungas serão apresentados aos participantes do evento.

Além da modelo Tarcia Ciarlini, o desfile contará com a participação de crianças e voluntárias da Instituição. A Coleção tem o objetivo de atrair a atenção da sociedade para o olhar sobre o deficiente, e a inclusão dos mesmos nas mais variadas atividades.

A Feijoada Beneficente tem o propósito de dar continuidade às atividades de inclusão social desenvolvidas com as 56 crianças e adolescentes, além de proporcionar cursos de dança, hidroginástica, balé, capoeira, jiu-jitsu, além de tratamento fisioterápico, de forma gratuita, para aproximadamente 525 comunitários cadastrados, na sede do Abrigo Moacyr Alves.

A Feijoada terá como atrações principais: o Grupo Ases do Pagode, Cantora Márcia Siqueira, Banda Contágio e Violão e Voz com Tiago Lima.

Com informações da assessoria