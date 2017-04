Abrigo Moacyr Alves realiza feijoada beneficente no dia 29 de abril

O Abrigo Moacyr Alves promoverá no dia 29 de abril, a partir das 12h, a 8ª Edição da Feijoada Beneficente. O evento acontecerá na sede da Unidade localizada na Rua Profª Léa Alencar, 1014, Alvorada I, (em frente da Maternidade do Alvorada), Zona Centro-Oeste de Manaus.

Os ingressos ainda podem ser adquiridos na sede da unidade no valor de R$ 35 ou na entrada do evento.

“A Feijoada tem como objetivo atender as várias demandas da instituição. Quem puder participar estará ajudando a manter os projetos de inclusão social e os atendimentos à comunidade desenvolvidos pela instituição como: Balé, Capoeira, Jiu-Jitsu, Hidroterapia, além de tratamento fisioterápico, de forma gratuita, para aproximadamente 525 comunitários cadastrados”, declarou a Coordenadora de Eventos e Doações, Corina Amaral.

De acordo com a coordenadora, a sociedade também pode cooperar de várias outras maneiras. “Você também pode ajudar o Abrigo Moacyr Alves de várias formas, fazendo doações de roupas, alimentos, móveis, eletrodomésticos, utensílios, etc., e o mais importante dar atenção às crianças por meio de visitas”, afirmou.

Apoiado pelo oitavo ano consecutivo pela MotoHonda da Amazônia, a Feijoada conta com a ajuda de inúmeras pessoas que a Instituição agradece grandemente.

O evento terá como atrações principais: o desfile de sua grife “O belo das diferenças” – Coleção Moda Praia com a participação da modelo internacional Tássia Ciarlini e de crianças e voluntárias da Instituição; o Grupo Ases do Pagode e as cantoras Lucilene Castro e Márcia Siqueira do Projeto Elas cantam samba. O espaço contará ainda com área de lazer infantil, barraca de camisa, artesanato e de tortas e doces.

O Abrigo Moacyr Alves atua há mais de 30 anos em Manaus e é administrado pelo Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino, por meio de convênio firmado anualmente com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Seped. Conta, ainda, com parcerias e colaboração de pessoas físicas, empresas e instituições, além dos eventos realizados pela instituição.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone: 98415-7022/3238-2115(Corina). Aqueles que desejarem colaborar financeiramente podem fazê-lo por meio de depósito bancário: Bradesco ag. 3734-6 c/c 4780-5.

