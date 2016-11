Abrigo Moacyr Alves abre inscrições gratuitas para aulas gratuitas de capoeira

No período de 3 a 18 de novembro de 2016, o Abrigo Moacyr Alves estará com inscrições abertas para aulas gratuitas de capoeira. As inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira (3), no horário das 9h às 16h, no Setor de Serviço Social do Abrigo Moacyr Alves, localizado na Rua Profª Léa Alencar, 1014, Alvorada I, em frente da Maternidade do Alvorada).

O curso terá como instrutor o mestre Leonardo Kenedy e atenderá crianças (a partir de 3 anos) e adultos. As aulas já terão início nesta quinta-feira com três turmas: quinta-feira: das 16h10 às 17h10, sexta-feira: das 8h às 9h e aos sábados: das 14h às 15h.

Os responsáveis e interessados devem realizar as inscrições munidos de seus documentos de identidade.

As aulas fazem parte do Programa de Apoio à Comunidade (Prociac) que proporciona à comunidade serviços nas áreas de psicologia, fisioterapia, assistência social, oficina musical, laboratório de informática, atividades esportivas, ciclo de palestras, cursos de geração de renda, dentre outros, além de trabalhar a interação das crianças da instituição com a comunidade.

Com essas ações é possível, ainda reduzir a desigualdade social presente nas camadas mais baixas da população, e em especial do tipo de público atendido pela instituição.

Acolher, cuidar e dar apoio às crianças e adolescentes com deficiência (neuropáticas e psiquiátricas) tem sido a principal meta do Abrigo Moacyr Alves que atua há mais de 30 anos na cidade de Manaus.

A unidade é administrada pelo Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino, por meio de convênio firmado anualmente com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped). Conta, ainda, com parcerias e colaboração de pessoas físicas, empresas e instituições, além dos eventos realizados pela instituição.

Aqueles que desejarem colaborar financeiramente podem fazê-lo por meio de depósito bancário: Bradesco ag. 3734-6 c/c 4780-5.

Com informações da assessoria