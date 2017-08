‘Abre a porta senão você morre’: motorista de rota ouve ameaça antes de ser baleado no Jorge Teixeira

“Abre a porta senão você vai morrer” , essa foi a ameaça que o motorista Manfrine Pereira, de 42 anos, recebeu antes ser baleado na lateral do abdômen. A tentativa de assalto aconteceu na manhã desta terça-feira (15), entre as ruas Canaleto e Belford Roxo, na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. No momento da abordagem dos assaltantes 12, pessoas estavam dentro do ônibus que faz rota para uma empresa do Distrito Industrial.

De acordo com o industriário Odilomar Souza, por volta das 5h, quatro homens tentaram invadir o ônibus. Um dos suspeitos estava armado, mas o motorista conseguiu evitar o roubo.

A vítima foi levada as pressas para o Pronto-socorro Platão Araújo – Daniel Landazuri

“Eu estava esperando a rota e percebi que os homens estavam se aproximando. Quando o ônibus chegou eu entrei e fui logo me jogando no chão, pedindo para o motorista seguir. O suspeito armado bateu do veículo e fez ameaças. O assaltante quebrou o vidro com o revólver e fez o disparo que atingiu o motorista”, contou o industriário.

Leia também: Medidas contra assaltos em ônibus continuam sem definição e nova reunião é agendada

Ainda de acordo com o industriário, mesmo após o tiro, os assaltantes continuaram perseguindo o ônibus. O motorista, ferido, tentou fazer uma manobra para atingir os suspeitos. “Ele jogou o ônibus na direção deles, mas acabou atingindo o muro de uma casa e derrubando um poste”, disse Odilomar.

O motorista foi socorrido, um dos industriários conduziu o ônibus e levou a vítima até o Hospital Pronto-socorro Platão Araújo.

Segundo a esposa do motorista, Hilda Souza, Manfrine estava consciente. “Ele conversou comigo e informou que não está sentindo uma das pernas. Vamos aguardar os exame e a cirurgia”, disse.

Policiais da 30ª Cicom estão em patrulhamento à procura dos suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia mais:

Jovem consegue fugir após levar dois tiros na Zona Sul

Suposto assaltante baleado grita por socorro em posto de gasolina na Compensa

Suspeito de participar da morte do soldado Portilho é preso na Compensa