Abordagem policial falha e homem é baleado no Novo Aleixo

Timóteo morreu após levar um tiro em uma dessas ações na rua Santa Helena – Reprodução/Google

Uma abordagem policial não acabou bem na Zona Norte de Manaus. Um homem identificado como Timóteo Monteiro Ramos, de 33 anos, morreu após levar um tiro em uma ação que ocorreu na rua Santa Helena, bairro Novo Aleixo, na noite desta quinta-feira (24).

De acordo com testemunhas, ele foi levado ao Hospital Platão Araújo, na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste, após ser atingido por um tiro efetuado por uma policial militar. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Segundo informações do Instituto Médico Legal (IML), Timóteo estava na via quando foi abordado por policiais que o consideraram suspeito de cometer uma suposta ação criminosa. O “crime” que ele teria cometido não foi revelado.

No local onde a vítima foi atingida, testemunhas informaram que ela morava na área há muito tempo e não tinha envolvimento com nenhuma ação criminosa. Uma testemunha informou ainda que “a militar foi grosseira na abordagem e é conhecida no bairro por ter um temperamento explosivo”.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar (PM) que ficou de enviar informações a respeito da abordagem policial, com o objetivo de esclarecer a situação. Entretanto, até a publicação desta matéria a corporação não havia se pronunciado sobre o caso.

Bruna Chagas

EM TEMPO

