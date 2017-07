ABIN fará concurso com 300 vagas e salários de até R$ 16 mil

O Ministério do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG) autorizou a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) a realizar concurso público para o provimento de 300 vagas de nível médio e superior. A informação foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (17)

As vagas são destinadas ao provimento de três cargos da agência: Oficial de Inteligência (220 vagas) e Oficial Técnico de Inteligência (60 vagas), ambos com exigência de ensino superior, e Agente de Inteligência (20 vagas), que exige ensino médio completo. As nomeações devem ocorrer ao longo dos próximos quatro anos, entre 2018 e 2022, de acordo com o órgão.

A expectativa agora é pela publicação do edital, que deve sair nos próximos seis meses a partir da publicação da portaria no Diário Oficial. O concurso deve acontecer ainda neste ano.

O último concurso da ABIN foi realizado em 2010 pelo Cespe/UnB para os cargos de Oficial Técnico de Inteligência e Agente de Inteligência. No total, foram apenas 80 vagas abertas.

No edital de 2010, o salário de um Oficial Técnico de Inteligência, por exemplo, era de R$ 10.216,12. Agora, esses profissionais têm remuneração de R$ 15,3 mil. Já um Agente de Inteligência recebia R$ 4.211,04 – agora, vai receber R$ 6,3 mil.

Confira o edital da ABIN de 2010, para começar a estudar, enquando o novo edital não sai

Leia mais:

25 concursos abertos no Brasil com salários de até R$ 27.500,17

Concurso do TRT AM e RR é alvo de investigação por suspeita de fraude

Caixa abre programa de demissão voluntária e pretende desligar mais de 5 mil

EM TEMPO.