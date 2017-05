Abertura de evento científico marca o Dia Mundial do Enfermeiro

No Dia Mundial do Enfermeiro, comemorado nesta sexta-feira, 12, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Susam), deu início, oficialmente, à 21ª Semana de Enfermagem da instituição, com a presença de profissionais e acadêmicos da área. De acordo com a coordenadora do evento, a chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa da Fundação, enfermeira Júlia Mônica Benevides, a atividade científica tem por objetivo o aprimoramento das técnicas do cuidar, através da busca pelo conhecimento e pela excelência.

A Semana da Enfermagem tem continuidade no dia 15 deste mês, no Conselho Regional de Medicina (CRM), localizado na avenida Senador Raimundo Parente, Flores, zona Centro-Sul de Manaus. Em 2017, o tema escolhido foi ’A humanização no empoderamento do cuidar de enfermagem’. Uma série de palestras está programada para a data.

As palestras estão focadas na assistência oncológica, rotinas hospitalares, a importância da enfermagem na atividade-fim e o manejo de quimioterápicos e das colostomias (procedimentos de desvio para a eliminação das fezes).

Benevides, que foi homenageada na abertura do evento, explica que, para a FCecon, o evento de atualização contribui para a melhoria da atuação da equipe de enfermagem, agregando conhecimento através dos debates e apresentações de estudos clínicos com resultados baseados em evidências.

O diretor-técnico da FCecon, cirurgião oncológico Ênio Lúcio Duarte, ressaltou a importância da categoria de enfermagem para o funcionamento da unidade de saúde, considerada referência em cancerologia na Amazônia Ocidental. “A realização da Semana de Enfermagem há 21 anos é a prova de que a instituição apoia o aperfeiçoamento do seu quadro técnico. Hoje, é impossível concebermos a ideia de assistência sem um corpo de enfermagem. No caso da oncologia, especificamente, o aperfeiçoamento das técnicas reflete diretamente no tratamento dos doentes. O paciente com câncer ainda sofre um certo preconceito por parte da sociedade, e a atuação da enfermagem é essencial na hora de lidar com os abalos psicológico e emocional atrelados à doença”, explicou.

Saiba mais

Há 78 anos, a Associação Brasileira de Enfermagem realiza uma semana alusiva às expertises na área, abrangendo instituições de saúde e de ensino de todo o País. As atividades ocorrem, geralmente, entre os dias 12 a 20 de maio. No Amazonas, a Semana foi adotada há 67 anos e tornou-se uma tradicional campanha de capacitação, aperfeiçoamento e troca de experiências na área da saúde.

Com informações da assessoria

EM TEMPO