Abertura da Semana do Meio Ambiente será no Parque do Mindu, neste sábado

Na manhã deste sábado(3), começa a programação de atividades comemorativas à Semana do Meio Ambiente 2017, com o tema “Nossa Casa, Nossa Responsabilidade”. A abertura será realizada no anfiteatro do Parque Municipal do Mindu, no Parque Dez, Zona Centro-Sul.

A solenidade será marcada pelo lançamento conjunto da cartilha de educação ambiental Vamos Jogar Limpo, produzida em parceria pela Prefeitura de Manaus e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a Campanha de Combate às Queimadas e o Programa Agente Ambiental Voluntário.

Em seguida, ocorre a 22ª Mostra de Dança de Manaus (Modama), que pela primeira vez será no Parque do Mindu, junto com a mostra de trabalhos acadêmicos sobre Biomas Brasileiros, feitos por estudantes de diversas instituições de ensino superior e técnico de Manaus.

A programação se estenderá até o próximo dia 10 de junho, com atividades em parques e unidades de conservação municipais.

