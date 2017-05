Abertura da 4ª Liga Olé terá 15 partidas neste domingo

A primeira rodada da quarta edição da Liga Olé de Futsal Adulto Masculino terá um total de 15 partidas neste domingo (28), a partir das 9h, no ginásio Renné Monteiro, em Manaus. Segundo o organizador do campeonato, desportista João Vieiralves (Norte Sport), 68 times estão na briga pelo título.

A bola rola a partir das 9h, com o duelo entre Manaus City e MR Primos. Na sequência, às 9h40, jogam FJ Amazonas e 25 de Março – vencedor da última edição do campeonato, em dezembro do ano passado. A rodada prossegue às 10h20, com o tradicional clube Náutico Sangue de Boi enfrentando o Kratos FC. Os jogos continuam até as 18h. A entrada é grátis para o público.

Premiação e vaga na Série Prata



A competição distribuirá R$ 10 mil de premiação em dinheiro para os dois primeiros colocados, sendo R$ 8 mil para o campeão e R$ 2 mil para o vice – o terceiro colocado ganha inscrição grátis para a próxima edição. Além disso, graças à parceria com a Federação Amazonense de Futsal (FAFs), o torneio dará ao grande campeão uma vaga na Série Prata do Estadual da modalidade este ano.

Os maiorais do torneio

Em três edições, a Liga Olé apresentou os seguintes campeões: Estrela Futsal (janeiro de 2015), Brothers FC (dezembro de 2015) e 25 de Março (dezembro de 2016). A NorteSport realizou no começou do ano passado uma competição nos mesmos moldes da Liga Olé, a Copa Fut5, vencida pelo 25 de Março.

Patrocinadores e apoiadores

Realizada pela empresa NorteSport, a quarta edição da Liga Olé de Futsal tem patrocínio e apoio das seguintes instituições públicas e privadas: Governo do Amazonas (Sejel), Rebool Camisaria & Comunicação Visual, Emanuel Sports & Marketing, Ecavi Design & Gráfica Rápida, Tessa Mídia e Kagiva (bolas oficiais). A chancela e arbitragem são da Federação Amazonense de Futsal (FAFs).

Com informações da assessoria