Aberto edital para interessados em comercializar comidas e bebidas no festival folclórico do AM

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) lançou o edital para contratar uma empresa especializada em feiras gastronômicas que irá gerir as 30 barracas de comidas e bebidas durante o 61º Festival Folclórico do Amazonas. O evento acontecerá de 21 de julho a 02 de agosto, das 20h às 1h, no Anfiteatro da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Os interessados deverão protocolizar até o dia 23 de junho suas propostas no Protocolo da Manauscult. A sede fica localizada na Avenida André Araújo, 2767 , Aleixo, Zona Centro Sul de Manaus, das 8h às 17h.

Os documentos que devem constar nas propostas estão especificados no item 4.2 do edital, que pode ser baixado aqui. Apenas poderão participar pessoas jurídicas.

Serão aceitas propostas apenas de pessoas jurídicas, comprovadamente especializada em feiras gastronômicas. A vencedora vai gerir as 30 barracas de venda de bebidas e alimentos no segmento de comidas típicas juninas.

