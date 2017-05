Abertas vagas de trabalho para o gasoduto de Urucu

Até o próximo dia 12 de maio, estará aberto o processo de seleção de candidatos a 26 vagas de emprego para o gasoduto de Urucu, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A seleção será feita pelo Sine Manaus, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad).

As funções são dentro da área da construção civil e a seleção será feita de 8 a 12 de maio, no Sine Manaus da Cidade Nova, na Zona Norte. As vagas foram articuladas pela equipe de intermediação de empregos do Sine Manaus junto à Petrobras. Todas as funções pedem experiência comprovada na área e o trabalho no gasoduto ocorre pelo sistema de revezamento de 14 dias no local de trabalho e 14 dias em casa.

Os interessados que atenderem ao perfil solicitado pela empresa devem se dirigir ao posto do Sine Manaus na Cidade Nova e é desejável também que já façam o pré-cadastro no Portal Mais Emprego (http://maisemprego.mte.gov.br), do Ministério do Trabalho, selecionando o link “reservar vaga”. Se possível já levar a carta de reserva. Este processo agilizará o atendimento.

O posto do Sine Manaus fica na avenida Max Teixeira, 3.551, em frente ao Hiper DB da Cidade Nova. O atendimento para essas vagas será das 7h às 11h30.

Distribuição

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: encarregado (2), mecânico de máquinas pesadas (2), operador de escavadeira (13), operador de miniescavadeira (3), operador de trator de esteira (6). Para todas as vagas, é preciso ter o ensino médio completo e experiência de 3 anos de carteira assinada (CTPS).