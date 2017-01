Abertas inscrições para cursos no Abrigo Moacyr Alves

No período de 16 a 31 de janeiro de 2017, o Abrigo Moacyr Alves estará com inscrições abertas para os cursos de balé, capoeira e jiu-jitsu. As inscrições podem ser feitas na sede do abrigo, localizado na rua Prof. Léa Alencar, nº 1014, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, nos horários das 8h às 11h e das 14h às 16h.

As aulas de balé atendem as seguintes faixas etárias: Baby Class: de 5 a 7 anos; Iniciação ao Balé: 7 a 10 anos; e Jazz: de 11 a 15 anos, com aulas nas segundas e quartas-feiras, terças e quintas-feiras e aos sábados. A prática de jiu-jitsu acontece de segunda a sexta, das 20h às 22h e aos sábados de 16h às 18h. Já as aulas de capoeira acontecem na quinta-feira: das 16h10 às 17h10, sexta-feira: das 8h às 9h e aos sábados: das 14h às 15h.

Os responsáveis deverão realizar as inscrições munidos de seus documentos de identidade. Segundo o bailarino, coreógrafo e professor, Augusto Domingos, as aulas promovem a interação e a aproximação entre a comunidade e as crianças do abrigo. “Os participantes além de obterem a qualidade de vida e o desenvolvimento social, tem a oportunidade de interagir com as crianças, aprendendo muito mais do que eles imaginam”, destacou.

As aulas fazem parte do Programa de Apoio à Comunidade (Prociac), que proporciona à comunidade serviços nas áreas de psicologia, fisioterapia, assistência social, oficina musical, laboratório de informática, atividades esportivas, ciclo de palestras, cursos de geração de renda, dentre outros. Além de trabalhar a interação das crianças da instituição com a comunidade.

Acolher, cuidar e dar apoio às crianças e adolescentes com deficiência (neuropáticas e psiquiátricas) tem sido a principal meta do Abrigo Moacyr Alves que atua há mais de 35 anos na cidade de Manaus.

A Unidade é administrada pelo Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino, por meio de convênio firmado anualmente com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped). Conta, ainda, com parcerias e colaboração de pessoas físicas, empresas e instituições, além dos eventos realizados pela instituição.

Aqueles que desejarem colaborar financeiramente podem realizar doações, por meio de depósito bancário, na conta 4780-5 e agência 3734-6 (Banco Bradesco).

Maiores informações poderão ser obtidas por meio do número de telefone: (92) 3238-2115.

Com informações da assessoria