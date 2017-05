Abertas inscrições para curso gratuito de relacionamento com cliente em Manaus

O relacionamento com o cliente é uma das maiores preocupações, atualmente, das empresas brasileiras. O profissional que se destaca neste campo sai na frente na hora de conquistar ou se manter no emprego. Pensando nisso, a Prefeitura de Manaus e a Rede Cidadã abriram inscrições para o curso gratuito de “Relacionamento com o Cliente”.

Os interessados podem se inscrever na sede da Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), na rua Barcelos, nº. 625, bairro Praça 14, em horário comercial, até o dia 2 de junho. É necessário ter a partir de 18 anos e, no mínimo, ensino fundamental completo.

São ao todo 20 vagas e os candidatos devem trazer documentos como RG, CFP e comprovantes de residência e escolaridade. As aulas começam no dia 5 de junho e vão até o dia 9 de junho, sempre das 13h às 17h, na sede da Rede Cidadã, que fica na rua do Comércio, 99, Sala 09, no Centro Comercial Ana Rosa, no Parque Dez.

“Estamos unindo duas forças: nossa missão de ofertar cursos e palestras que qualifiquem os trabalhadores e dê a eles mais oportunidades, com a missão da Rede Cidadã, que busca a transformação social integrando vida e trabalho como um só valor”, ressaltou o diretor de Qualidade da Semtrad, Fabio Castro.

Com informações da assessoria