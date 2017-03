Abertas inscrições para Curso de Música da UEA

Estão abertas as inscrições gratuitas para o curso de Extensão Avançado em Música da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). São oferecidas 64 vagas.

Os interessados devem entregar a ficha de inscrição, disponível no link, devidamente preenchida e assinada, juntamente com a cópia do RG, dentro de um envelope lacrado na recepção da Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT), localizada na rua Leonardo Malcher, nº 1.728, Praça 14 de Janeiro. A entrega é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e sábado, das 8h às 12h. As inscrições terminam no dia 1º de abril.

O objetivo do curso é oferecer formação teórico-prático musical e destinadas para pessoas com idade a partir de 15 anos, que tenham interesse em se preparar para o vestibular de Música da UEA.

As modalidades do curso são: Canto Lírico, Clarinete, Contrabaixo, Flauta Transversal, Piano, Regência, Trombone, Tuba, Trompa, Viola, Violão, Violino e Violoncelo.

Sobre o Processo Seletivo – O processo seletivo será dividido em duas etapas: Etapa I – Prova Escrita (Eliminatória); Etapa II – Prova Prática (Eliminatória e Classificatória).

O resultado da homologação, dos horários e salas da realização da prova serão divulgados no dia 4 de abril. Já o resultado final será divulgado no dia 17 de abril.