Abertas inscrições para curso de fabricação de cerveja artesanal em Manaus

A Manaus Brew Shop, primeira loja de insumos e fabricação de cerveja artesanal da cidade, realizará na próxima segunda-feira (15) o Curso de introdução às cervejas artesanais/ especiais.

Comandado pela sommelière de cervejas Naiana Zagonel, o curso abordará a história da cerveja, os ingredientes, processo de fabricação, os diferentes estilos de cerveja, além de ensinar como escolher um rótulo adequado.

Durante a programação haverá degustação de quatro estilos de cerveja – Ipa, Stout, Belga e Trigo –, todas de marcas conceituadas mundialmente, como Founders e Oskar Blues, que foram trazidas, pela primeira vez, para a cidade, pela Manaus Brew Shop.

“O curso é voltado para pessoas que gostam de cerveja e querem entender melhor esse universo cervejeiro. São pessoas que vão ao bar ou supermercado e que não entendem o que significa as indicações e as diferenças de tantos rótulos. O que, muitas vezes, atrapalha na escolha”, comenta Naiana.

As inscrições para o “Curso de introdução às cervejas artesanais/ especiais” podem ser feitas pelo e-mail rafael@manausbrewshop.com ou via WhatsApp (98117-9852). O investimento é de R$200 e o pagamento também pode ser feito com cartão de credito ou débito.

Perfil da especialista

Naiana Zagonel é formada em Tecnologia em Gastronomia pela Faculdade Metropolitana de Manaus; Sommelière de Cervejas pela Doemens Academy e Escola Superior de Cerveja e Malte; e Gestão Sensorial – Taste Training Advanced Level pela FlavorActiV Ltd & Academia Barbante de Cerveja.

