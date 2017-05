Abertas inscrições para atividades ecológicas em parques e unidades de conservação em Manaus

Aliar a prática de exercícios ao convívio harmônico com a natureza é a proposta da 1ª Corrida e Caminhada Ecológica Manaus, que acontecerá no próximo dia 4, às 7h, no Parque Municipal do Mindu, Parque Dez, dentro da programação da Semana do Meio Ambiente 2017.

As inscrições estarão abertas a partir desta quinta-feira (18), e poderão ser feitas por meio do site www.ticketagora.com.br, até o dia 30 ou até atingir o limite de vagas. Os inscritos terão direito a kits formados pela camisa do evento, “sacolicha”, medalha e brindes.

A corrida dá largada a um circuito de provas que será realizado em parques e unidades de conservação municipais, por meio de parceria entre as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) com a Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Amazonas (Aclea), responsável pela organização dos eventos. O trajeto das corridas será feito nas trilhas existentes nas unidades e terá o acompanhamento profissional da Aclea.

No Mindu, o percurso totalizará 3 km, passando por 12 das 13 trilhas naturais do parque. A largada da corrida será no estacionamento do parque, com parte do trajeto em pista pavimentada e o restante em solo natural, exigindo diferentes graus de esforço dos participantes. O percurso incluirá as trilhas Margaret Mee, Praça da Samaumeira, Trilha da Vida (partes calçada e de chão), Trilha da Cachoeira, Praça da Paz, passando pela volta do Cipó do Nó, Trilha do Sauim, Trilha do Baixio, Trilha da Bananeira, chegando ao ponto de partida. As trilhas serão identificadas com sinalizadores.

O presidente da Aclea, Eduardo Monteiro de Paula, explica que a realização do circuito era um projeto antigo e que agora se torna possível de realizar. “O circuito vai proporcionar aos corredores o contato com a natureza viva, presente nas unidades municipais, com suas belezas naturais em plena área urbana de Manaus, além do suspense proporcionado pelas subidas e descidas das trilhas em ambiente de floresta”, afirmou.

O Parque Municipal do Mindu já se tornou referência para a prática de caminhadas e atividades físicas. A unidade conta com academia ao ar livre e, nos finais de semana, oferece aulas gratuitas de yoga, além de diversas outras atividades realizadas no local.

Com informações da assessoria