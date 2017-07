Abertas as inscrições para o Rio Negro Challenge Amazônia

A dificuldade dos 8,5 km do percurso e a sua história são alguns dos fatores que levam muitos nadadores a optarem por este desafio nas águas escuras – Divulgação

As inscrições para uma das maiores provas de águas abertas da região Norte, o Rio Negro Challenge Amazônia, já está abertas para a segunda etapa da competição. O evento acontece no dia 2 de dezembro, na praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

O evento é composto de três provas paralelas: Circuito Curumim, Maratona Aquática Amazonas e a Travessia Almirante Tamandaré. As inscrições podem ser feitas no site www.rionegrochallenge.com.br até o dia 27 de novembro ou término das vagas.

“Já temos confirmações de alguns atletas que foram destaques na primeira etapa, que aconteceu em abril. Muitas vagas estão sendo preenchidas, então acredito que mais de 300 atletas irão participar da maratona, que já é um sucesso aqui na nossa região”, afirmou o coordenador da prova, Pierre Gadelha.

Atração do Rio Negro Challenge, a Travessia Almirante Tamandaré é a competição mais concorrida do circuito e desejada por muitos competidores. Prova disso, é que mais da metade das vagas já foram preenchidas. Para Pierre, a dificuldade dos 8,5 km do percurso e a sua história são alguns dos fatores que levam muitos nadadores a optarem por este desafio nas águas escuras.

“A travessia tem 40 anos de existência, é um percurso interessante, desafiador e bem disputado. Ela ficou sem ser disputada por nove anos, teve sua volta ano passado, deixou de ser circuito e virou de ponta a ponta. Logo, a expectativa é muito grande, vai ser uma grande prova”, garante o organizador.

Esta segunda etapa do Rio Negro Challenge faz parte da terceira edição do evento, que a cada ano eleva tanto o calendário da natação amazonense quanto o desempenho dos atletas. Para Pierre, a tradicional prova já é um sucesso não só aqui na região Norte, mas no cenário nacional.

“Somos uma referência nacional na natação, pois urgem sempre novos talentos. Acredito que 40% das vagas são do público de outros estados, então o Rio Negro Challenge já é um sucesso a nível nacional”.

Atletas PCD

Atletas PCD (Pessoas com Deficiência) também podem se inscrever em qualquer uma das provas. Nesta categoria, os atletas participarão da categoria Absoluto, sem distinção de lesão.

Retirada dos kits

Todo participante do Rio Negro Challenge Amazônia tem direito ao kit-atleta, com camisa da prova, touca, bolsa sacola e uma medalha de participação. A retirada dos kits só poderá ser efetuada no dia 2 de dezembro, após a confirmação do pagamento, em local e horário ainda não definido. Dúvidas sobre inscrição, regulamento, documentação e resultados da primeira etapa podem ser obtidas acessando o site do evento.

Com informações da assessoria