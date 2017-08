Aberta a temporada de manga em Manaus: quem vai se lambuzar?

Residências, praças, parques, vias públicas: é possível encontrar manga em quase todo canto – Pixabay

Doces, macias e suculentas. No momento em que se saboreia a polpa alaranjada, o suco enche a boca de uma só vez. E se não houver um fiapo preso no dente, a experiência não estará completa. Deu água na boca? Calma, está chegando a temporada da manga, uma das frutas mais populares do verão no Amazonas.

Conhecida como “a rainha das frutas”, a manga está cada vez mais presente no quintal e na mesa dos amazonenses. Nativa da Índia, a fruta chegou ao Brasil no século XVI, adaptando-se facilmente no Norte, graças ao clima quente e chuvoso da região.

Segundo informações da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), somente no Brasil são produzidas cerca de 600 mil toneladas da fruta ao ano. O país é um dos maiores exportadores de manga para Europa e Estados Unidos, tendo Minas Gerais e Rio de Janeiro como os maiores produtores.

Leia também: Pesquisa apresenta características de frutas da região amazônica

A abundância da fruta também pode ser encontrada em Manaus. Assim como em Belém, onde as mangueiras são conhecidas por ornamentar e fazer sombra nas avenidas, em Manaus está presente em residências, praças, parques e vias públicas. Enfim, é possível encontrar manga em todo o canto na capital amazonense.

A farmacêutica Daniele Queiroz, de 31 anos, apaixonada pela fruta, não tem dificuldade para encontrá-la. Quando se mudou para a casa onde mora, com apenas quatro anos de idade, lembra que no quintal havia duas grandes mangueiras. “Gosto de manga desde que eu me entendo por gente, acho até que já é um gosto próprio de quem mora em Manaus”, disse ela.

Para a família de Daniele, o carinho pela mangueira vai além do sabor da fruta. A mangueira que existia no quintal da casa onde mora, possuía uma irmã maior e mais carregada de mangas, porém, pensando na segurança dos vizinhos, a família decidiu cortá-la, para evitar que o tronco caísse em dias de chuva forte.

“Fiquei muito triste quando cortaram, a gente tinha um carinho enorme pela árvore. Já que crescemos com ela, tinha um valor sentimental para gente”.

Como a maioria dos amazonenses, Daniele gosta de comer a fruta in natura. Basta descascar, cortar e adicionar uma pitada de sal para saboreá-la. A manga, porém, oferece uma infinidade de receitas para todos os gostos e ocasiões.

Comer manga não faz bem apenas para o paladar: a fruta é muito rica nutricionalmente – Pixabay

A chef Ana Paula Nunes costuma utilizar a fruta em várias de suas receitas, mas a sua favorita continua sendo bolo com calda de manga. “O interessante é que dá para usar a manga tanto em receitas doces quanto salgadas: sucos, saladas, mousses, sorbets, bolos, geleias, molhos e até sushi”, explica. Ana Paula destaca que a fruta é uma das mais consumidas nas regiões tropicais, por isso, é fácil encontrá-la em diversos pratos da culinária.

Comer manga não faz bem apenas para o paladar. A fruta é muito rica em nutrientes e contribui para a saúde do organismo. A nutricionista Kelly Barboza explica que a manga ajuda no combate aos radicais livres, moléculas que podem ser tóxicas ao organismo. “A manga melhora o nosso sistema imunológico, atuando na defesa contra muitas doenças e pode até proteger contra o câncer”, explica.

Além de ser rica em vitaminas A e C, a fruta também contém vitaminas do complexo B, potássio, magnésio, e também ferro e cálcio. Associadas à uma dieta com ingestão adequada de água, as fibras da manga ajudam a melhorar o funcionamento do intestino e contribui para uma flora intestinal saudável. “Existem estudos que apontam que a manga ajuda no controle de peso e até da glicemia, porém ainda precisamos de mais evidências científicas que possam comprovar que ela realmente pode ser associada a esse benefício para a saúde”, diz.

Aproveite a temporada e saia da rotina da manga com sal – Pixabay

Gostosa e cheia de benefícios para a saúde, quem consegue recusar uma manga? Aproveitar a temporada dessa fruta pode ser uma excelente alternativa para curtir o calorão de Manaus, com uma opção saudável. A chef Ana Paula ensina duas deliciosas receitas com a fruta:

Salsa de abacate, tomate e manga

Ingredientes:

1 manga descascada e cortada em cubos

1 abacate descascado e cortado em cubos

4 tomates médios cortados em cubos

1 pimenta jalapeña sem semente e picada

½ xícara de coentro fresco

3 dentes de alho picados

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de suco de limão fresco

1/4 xícara de cebola roxa picada

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em uma tigela média, combine a manga, o abacate, os tomates, a pimenta, o coentro e o alho. Adicione o sal, o suco de limão, a cebola roxa e o azeite. Para misturar os sabores, refrigerar por cerca de 30 minutos antes de servir.

Salada de Quinoa com Curry e Manga

Ingredientes

1 e 1/2 xícaras de caldo de galinha

3/4 xícara quinoa

1 e 1/2 colheres de chá de curry

1/4 colher de chá de alho

1/2 colher de chá de sal

1/4 colher de chá de pimenta preta

1 manga descascada e cortada em cubos

3 cebolinhas picadas

Modo de preparo

Coloque o caldo de frango, a quinoa, o curry em pó, o alho em pó, o sal e a pimenta em uma panela em fogo alto até ferver.

Reduza o calor para médio-baixo, cubra e misture até que a quinoa fique macia – cerca de 15 a 20 minutos.

Raspe a quinoa em um prato raso e deixe esfriar até a temperatura ambiente. Acrescente a manga e as cebolinhas.

Sirva em temperatura ambiente ou frio.

Roger Lima

EM TEMPO

Leia mais:

Calor exige prevenção contra doenças da pele, alertam especialistas

Verão na Praça retorna neste domingo com arte e lazer para todas as idades

Conheça receita do Bolinho de queijo e goiabada do chef Wellington