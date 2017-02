Abastecimento de água no Coroado é normalizado após conclusão de obras em tubulação

As obras, onde ocorreu o rompimento de uma tubulação da rede de distribuição de água na alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, na manhã desta segunda-feira (13), estão sendo finalizadas e o abastecimento deve ser normalizado nas próximas horas.

A Manaus Ambiental informou, por meio de nota, que uma equipe técnica está realizando, desde a madrugada, o serviço de correção na rede de distribuição de água. Assim que os técnicos terminarem a obra, a distribuição será religada e o abastecimento normalizado. Apenas os moradores do bairro Coroado 3, segundo a assessoria de imprensa da concessionária, foram afetados e ficaram sem água durante todo o dia.

O rompimento da rede trouxe transtornos para os motoristas que tiveram que passar pela alameda Cosme Ferreira ou mesmo nas proximidades da via, nesta manhã. Uma grande retenção foi registrada principalmente no trecho do sentido Centro, que fica próximo da feira do Coroado.

