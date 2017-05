Abandonado, terminal pesqueiro espera solução

Um grupo formado por representantes do setor da pesca, vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e agentes de órgãos públicos deverá visitar nesta quarta-feira (3), às 4h, o terminal pesqueiro da cidade, localizado na Colônia Oliveira Machado, ao lado da feira da Panair, ma Zona Sul, para verificar in loco a situação do local.

Denúncias feitas por representantes do setor da pesca, durante audiência pública realizada no último dia 27 de abril, na CMM, dão conta de que o terminal pesqueiro de Manaus está em completo estado de abandono. Segundo os pescadores, o local tem sido usado para o comércio de drogas e, também, para disseminar a prostituição infantil.

“O objetivo de toda essa discussão é descobrir qual o ente responsável pelo terminal pesqueiro, se é a Prefeitura de Manaus, o governo do Estado ou a União”, disse o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da CMM (Comdec-CMM), vereador Álvaro Campelo (PP).

Segundo o parlamentar, a visita vai constatar as denúncias que foram feitas a respeito das condições de que se encontram o terminal pesqueiro. “Nós iremos, também, encaminhar, para a Prefeitura de Manaus, ao governo do Estado e ao Ministério Público (MP) todo o conteúdo que foi discutido na audiência pública para que eles tomem conhecimento do quadro das denúncias”, disse Campelo.

Para finalizar as discussões o vereador informou que deverá ocorrer uma reunião entre a prefeitura, o Estado e o governo federal, juntamente com órgãos ligados ao setor pesqueiro, para tentar chegar a uma solução do problema.

Campelo explicou que, hoje, todos as entidades, na esfera municipal, estadual e federal, afirmam não têm condições de assumir o terminal pesqueiro de Manaus.

Segundo Campelo, hoje, o terminal pesqueiro vem sendo administrado por uma entidade particular.

Descaso

De acordo com o presidente da Federação do Sindicato dos Pescadores do Amazonas, Ronildo Nogueira, desde a gestão do ex-prefeito Serafim Correa (PSB) – entre 2004 e 2008 -, o terminal pesqueiro de Manaus permanece em total abandono. Segundo ele, não se sabe quem vai tomar a gestão do espaço que recebe aproximadamente 300 pescadores diariamente.

Nogueira disse que o impasse de quem deve assumir a gestão do terminal trouxe um aumento na marginalidade, o aumento na comercialização de drogas, a disseminação de prostituição infantil no local. Conforme o representante dos pescadores, o espaço onde iria funcionar uma fábrica de gelo, não tem nenhum material.

O presidente da federação afirmou ainda que, na gestão do último superintendente da pesca do Amazonas, foi obtido um montante superior a mais de R$ 2,5 milhões, que seriam destinados para a construção de uma fábrica de gelo que traria um melhor atendimento para os pescadores. No entanto, segundo ele, por causa da burocracia, não se conseguiu realizar ou gastar o recurso, fazendo com que o dinheiro voltasse para os cofres público.

De acordo com representante do setor pesqueiro, se o terminal pesqueiro for fechado, mais de 2 mil pescadores poderão ser prejudicados. Conforme Nogueira, o terminal pesqueiro “nunca funcionou como deferia funcionar” em Manaus.

Henderson Martins

EM TEMPO