Abacaxi e tambaqui com preços mais baixos a partir desta sexta-feira

A Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror) organiza, em Manaus, para esta sexta-feira e sábado, 28 e 29 de abril, um grande feirão com oferta de abacaxi e tambaqui a preços populares. Durante dois dias os produtos poderão ser adquiridos em sete pontos espalhados pela cidade. O super feirão é organizado em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal (Idam), a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) e a Secretaria Executiva de Pesca (Sepa) – órgãos integrantes do Sistema Sepror.

Os pontos, segundo o diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural do Idam, Luiz Herval, funcionarão em horários diferenciados. Dois deles estão sendo montados exclusivamente para a comercialização desses produtos, sendo um no estacionamento em frente a Arena Amadeu Teixeira, no bairro Flores, zona Centro-Sul da capital, e o outro no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona Norte. Esses dois pontos passam a funcionar de 6h às 18h na sexta-feira e no sábado.

Serão ofertados, de acordo com Herval, aproximadamente 30 mil frutos. O consumidor poderá levar até quatro abacaxis grandes pelo preço de R$ 10. Os produtos menores serão comercializados oito unidades também por R$ 10. O tambaqui, de até dois quilos, será comercializado a R$ 6 (quilo) e, acima desse peso, a R$ 6,99 (o quilo). Seis toneladas de tambaqui serão ofertadas.

A ação organizada pelo Sistema Sepror, segundo o diretor técnico, tem o objeto de dar vazão ao produto, que este ano alcançou uma super safra, proveniente do município de Itacoatiara, o maior produtor de abacaxi do Estado e que tem sede a 270 quilômetros de Manaus.

“Estamos trabalhando com a estrutura fixa das feiras da Sepror e da ADS e para contemplar outras áreas da cidade estamos montando dois outros pontos. Essa iniciativa permite que o produtor comercialize seu produtor direto ao consumidor evitando perdas. Ganha o produtor rural e ganha o consumidor que tem acesso a um produto de qualidade e a um preço justo. Eliminamos assim a figura do atravessador”, explicou.

Feiras com outros produtos

Nos demais pontos o consumidor vai encontrar, além do abacaxi e do pescado a preços mais baixos, outros produtos já comercializados semanalmente nas Feiras ADS que funcionam aos sábados na Agremiação de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (ASA); na Polícia Militar (PM); no Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam) e na Escola Estadual Júlio Cesar de Morais Passos (Cidade Nova). As feiras da ADS funcionam das 6h ao meio dia.

No Feirão da Sepror os produtos também serão ofertados. O feirão está localizado no Parque de Exposição Agropecuária Eurípedes Ferreira Lins, antiga Expoagro, na Avenida Torquato Tapajós, ao lado do Hospital Delphina Abdel Aziz, na zona Norte. O local, destinado para a venda de produtos direto do produtor rural, funciona semanalmente de quarta a sábado, de 7h às 21h e, no domingo, até o meio dia.

Com informações da assessoria