AAM realiza encontro de prefeitos nos dias 14 e 15

Com o objetivo de auxiliar os novos gestores para uma gestão municipal de qualidade, a Associação Amazonense de Municípios (AAM) reúne os prefeitos recém-empossados do interior do Estado nos dias 14 e 15 deste mês em Manaus.

O Encontro Amazonense de Novos Gestores, o primeiro da entidade em 2017, acontecerá no Centro de Convenções Vasco Vasques tendo como propósito orientar os responsáveis pela administração municipal sobre os desafios que serão enfrentados no próximo quadriênio. Contará com a presença de representantes do governo do Estado e da União. No evento, os ministérios do Planejamento e da Defesa prestarão atendimento técnico aos prefeitos e secretários.

“Os municípios são os primeiros a sentir os efeitos da crise, pois estão em contato direto e diário com as carências da população. Somente unidos e preparados poderemos encontrar soluções conjuntas que beneficiem a população”, explicou o presidente da AAM, ex-prefeito de Itamarati, João Campelo.

Além dos ministérios, técnicos do Programa Calha Norte, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sebrae-AM, Bradesco, da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e da própria Associação farão o atendimento dos prefeitos e seus auxiliares.

Programação

O encontro terá diversas palestras, como a “Conquistas e desafios do Movimento Municipalista”, a ser proferida pelo coordenador da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Eduardo Stranz e também debates sobre vários temas, como o que será coordenado pela assessora da Presidência da República, Elizabete Santos Silva, com apresentação sobre as ações da Sala de Controle e Combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a febre chikungunya e o vírus Zika.

Ainda no Encontro de Prefeitos, o diretor do Programa Calha Norte, brigadeiro Roberto Dantas, falará sobre as atividades do projeto no Amazonas.