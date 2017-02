AAM define data para eleição

A eleição que irá escolher o novo presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AMM) está marcada para o dia 31 de março, e nomes fortes já figuram entre os candidatos à vaga.

Não há detalhes sobre os pormenores dos critérios para a escolha deste ano. Isso porque a equipe jurídica ainda está finalizando o edital com todos os fundamentos que irão nortear a inscrição dos candidatos, que pode ser efetuada até 48 horas antes da votação. Todos os prefeitos e ex-prefeitos podem disputar a vaga. Nesse último caso, a situação é permitida por conta do tempo extra para dedicar-se aos municípios.

Ao ser eleito, o presidente da AAM terá a responsabilidade de participar de todas as questões do interior do Estado, discutir de leis, acompanhar envio de requerimentos e fiscalizar o trabalho da bancada federal, em Brasília, para obter conhecimento se nenhum direito dos municípios será perdido com base nas decisões.

O novo presidente participará de reuniões, mensais em Brasília para discutir a municipalidade, junto ao governo federal. É por meio da instituição que são oferecidos serviços como portal da transparência e Diário Oficial dos municípios.

A AAM trabalha em conjunto com Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e direciona a ela verba mensal, de acordo com o recuso disponível em cada cidade, em escaladas classificadas em 0.6 (doação de R$ 1 mil), 0.7 (doação de R$ 2 mil), 3.2 (doação de R$ 4 mil) e o teto máximo, que é Manaus, classificada em 2.0 (com doação de R$ 20 mil). Este valor arrecadado mensalmente pela AAM garante o custeio de pagamento de profissionais da associação, técnicos e manutenção do prédio. E é desta mesma forma que CNM se mantém.

O presidente da AAM e ex-prefeito do município de Itamarati, João Campelo admite que ainda não tem certeza sobre a própria candidatar-se a reeleição e informou, que no momento está focado com questões municipalistas importantes. “Ainda não tirei tempo para discutir e rever a possibilidade da minha permanência no cargo. Esta decisão vai vir de uma opinião em conjunto, irei ouvir novos gestores”, disse, ao esclarecer que a equipe jurídica da associação teve um entendimento de que um ex-prefeito também pode lançar-se candidato por entender do funcionamento da municipalidade e ter mais tempo para assumir a responsabilidade. Com o edital disponível será possível saber, por exemplo, como deve ser a composição de chapa.

O prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia que já havia informado ser candidato a vaga, revelou que está trabalhando para que a chapa dele tenha em torno de 17 a 20 prefeitos apoiadores e que o amparo do governador do Estado, José Melo (Pros) será um dos auxílios mais esperados. “Ele será o principal cabo eleitoral desta eleição”. “Acredito que até o dia 15 de março, já terei definido quem irá compor a minha chapa para união de forças. Não posso divulgar os nomes dos apoiadores para não atrair atenção dos adversários”disse

O prefeito de Manaquiri, Jair Souto (PMDB), ex-presidente da AAM nos anos de 2009 a 2012, adianta, que vai debater o assunto na próxima semana, quando reunirá com prefeitos de outros municípios para definir a composição de uma chapa. “Vamos delimitar o perfil, missão e valores, que temos na entidade. A partir desta definição, vou poder traçar um trabalho voltado para associação do jeito que queremos”, disse ao afirmar não ser candidato, mas garantindo ter a intenção de fortalecer a municipalidade. Dentro deste assunto, ele declara ser de importância apoio total aos prefeitos, para quer eles não tomem decisões equivocas para não ser penalizados no futuro.

Fabiane Morais

EM TEMPO