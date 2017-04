AADES lança editais para os projetos ‘Barco Pai’ e ‘Rede Mulher’

O Governo do Amazonas, por meio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (AADES) publicou, nesta quarta-feira (12), no Diário Oficial do Estado (DOE) os editais nº028/2017 e nº029/2017 com 95 vagas para atuação temporária de profissionais para atuarem nos respectivos projetos: ‘Barco Pai’ e ‘Rede Mulher’, que serão respectivamente executados em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Os editais estão disponíveis no endereço eletrônico: www.aades.am.gov.br.

A Presidente da AADES, Ana Paula Aguiar, orienta aos candidatos que desejam efetuar as inscrições nos projetos oferecidos, que acompanhem o período de inscrição conforme o cronograma de atividades (Anexo II), assim como os requisitos obrigatórios informados nos respectivos editais.

No projeto Barco Pai (Edital nº028/2017) são oferecidas 57 vagas para o nível médio e superior. As funções de nível superior são para assistente social itinerante rural (03 vagas) com salário de R$2.500,00. Para o nível médio, a edital oferta 54 vagas para assistente administrativo itinerante, sendo 6 vagas para pessoa com deficiência, com salário de R$1.700,00.

Já o projeto Rede Mulher (Edital nº029/2017) oferece 38 vagas para as funções de nível fundamental, médio e superior. As funções de nível superior são: assistente social, (08 vagas), sendo 01 vaga para pessoa com deficiência, pedagogo (01 vaga); psicólogo (6 vagas), sendo 1 vaga para pessoa com deficiência, com salários de R$1.761,00 a R$2.200,00. Já para a função de nível médio são: assistente administrativo (05 vagas), educador social (13 vagas), sendo 2 vagas para pessoa com deficiência e motorista (02 vagas) com salários de R$1.262,00 a R$1.400,00 e para a função de nível fundamental é ofertado à função de auxiliar de serviços gerais (3 vagas), com salário de R$937,00.

As inscrições para os processos seletivos simplificados são gratuitas e serão realizadas a partir da meia-noite do dia 17 de abril até às 23h59min do dia 19 de abril. Para realizar a inscrição basta clicar aqui.