AADES divulga resultado preliminar do projeto Rede Mulher

A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (AADES) divulga na edição, desta terça-feira (2), do Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado preliminar do Processo Seletivo do Projeto de Apoio as Ações de Enfrentamento à Violência contra a Mulher – Rede Mulher. O projeto será executado em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejus).

O projeto tem como objetivo, apoiar as ações de enfrentamento à violência contra a mulher, através do atendimento e acolhimento temporário às mulheres e seus filhos, vitimas de violência no âmbito do Estado do Amazonas.

A relação dos classificados do Processo Seletivo respeita a proporção de até 10 (DEZ) vezes o número de vagas ofertadas no Anexo I, ficando os demais classificados em cadastro de reserva, para suprimento de outras vagas que vierem a existir dentro do prazo de validade do Presente Processo Seletivo.

O Resultado está disponível no site da AADES (www.aades.am.gov.br). Os candidatos têm o prazo de dois dias (03 e 04 de abril) para Interposição de Recurso.

A Presidente da AADES, Ana Paula Aguiar, orienta conforme descrito no item 7.2 do edital nº 029/2017, disponíveis no site da AADES.

“O candidato deverá entregar o pedido de revisão (recurso), nos termos formalmente constantes do modelo definido no Anexo III, em duas vias acompanhado de Documento de Identidade oficial que contenha fotografia e assinatura. Em caso de recurso realizado por procurador habilitado, este deverá estar acompanhado do competente instrumento de Procuração original, com firma devidamente reconhecida”.

Com informações da assessoria