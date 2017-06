A viagem do medo: transporte coletivo sofreu quase 5 mil assaltos desde 2016

Fotos: Márcio Melo

A estudante de serviço social Márcia da Silva, 40, e a cobradora Fátima Reis, 47, são nomes fictícios de duas manauenses que enfrentaram o medo em ocorrências de assalto a ônibus na cidade de Manaus, não apenas uma ou duas vezes. A primeira, que é passageira, foi vítima de cinco roubos. A segunda, que trabalha no transporte público, sofreu oito ocorrências endossadas pela violência de homens, a maioria jovens envolvidos no tráfico de drogas.

Ambas viram o filme das suas vidas passar pelos seus olhos, em 13 casos dos quase 4.850 assaltos registrados nas linhas das dez empresas que atuam no sistema do transporte coletivo de Manaus, de janeiro de 2016 a maio deste ano, conforme dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Manaus (Sinetram). Uma média diária de 9,4 assaltos, por dia, que aponta uma tendência grave de crescimento no comparativo anual.

O drama de passageiros, cobradores e motoristas que são roubados por jovens delinquentes é diário

Somente em 2016, as ocorrências somaram 3.389 roubos, o equivalente a uma média de 9,2 assaltos por dia. No comparativo anual, o crescimento das investidas dos criminosos ao sistema, neste ano, em relação ao ano passado, é alarmante. Enquanto nos cinco primeiros meses de 2016 o Sinetram registrou 1.082 assaltos aos ônibus, no mesmo período deste ano o volume de casos deu um salto para 1.461. Um crescimento equivalente a 25,9%.

Setembro de 2016 foi o mês que registrou o maior volume de assaltos (442) no período estudado, uma média de 14,7 ocorrências por dia. Em 2017, o mês de maio já é o líder de registros, com 341 assaltos, e junho, apesar de os números ainda não terem sido fechados pelo Sinetram, já sinaliza a manutenção de alta nos assaltos aos coletivos.

As linhas mais assaltadas são a 560 e a 500, apenas esses dois itinerários somam 140 assaltos em 2017

Das dez empresas do sistema, a Integração Transportes e Rondônia Transportes, pertencentes ao grupo Eucatur, que atua em bairros da Zona Norte, acumularam de janeiro de 2016 a maio de 2017 o maior volume de assaltos, com um total de 1.570, sendo 1.057 casos somente no ano passado. Uma liderança nada agradável, que gerou um prejuízo de R$ 339,1 mil ao grupo.

Sem contar com a Rondônia, a Integração Transportes sozinha se mantém na liderança no período estudado, com 1.017 dos casos, sendo 649 assaltos somente em 2016, com perdas de R$ 221,9 mil. De janeiro a maio de 2016, os assaltantes visitaram as linhas da Integração Transportes 220 vezes, enquanto no mesmo período deste ano esse número subiu para 368 ocorrências. Um crescimento assustador de 40,2%, que gerou R$ 119,2 mil de perdas em dinheiro.

O crescimento assustador de 40,2% nos assaltos a ônibus em Manaus gerou a perda de R$ 119,2 mil

Linhas mais visitadas

Diante desses números da Integração Transportes, as linhas mais visitadas pelos assaltantes neste ano são a 560 (com 77) e a 500 (com 63). Um passageiro, que preferiu não se identificar, contou que em apenas uma semana presenciou três assaltos na linha 500. Para diminuir o medo, ele agora evita esse coletivo durante a noite, na volta do trabalho para casa.

Depois da Zona Norte de Manaus, as linhas que operam na Zona Leste são as que mais sofrem com ocorrências. A Global GNZ registrou 848 assaltos de 2016 a maio de 2017, sendo 552 casos somente no ano passado. No comparativo dos cinco primeiros meses do ano, o crescimento anotado foi de 35,1%. Enquanto de janeiro a maio do ano passado a empresa conferiu 196 assaltos, no mesmo período deste ano as ocorrências registradas foram 296.

Emerson Quaresma e Ana Sena

