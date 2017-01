A Triumph Tiger 800 no combate ao crime em SP

Com fábrica em Manaus (PIM), a britânica Triumph venceu uma licitação pública para fornecer motocicletas acima de 600 cilindradas (cc) para as Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O modelo escolhido para a força policial foi a Tiger 800 XCx. O primeiro lote com 86 motocicletas foi entregue e está à disposição dos policiais para o combate ao crime.

Há previsão para que novas entregas sejam realizadas ao longo de 2017. “Estamos orgulhosos de ganhar esta licitação pública e acreditamos que a Tiger 800 XCx tem o perfil adequado para atender com segurança e eficiência os policiais da Rocam”, afirmou o gerente-geral da Triumph Motorcycles Brazil, Waldyr Ferreira.

Criada em 1982, a Rocam tem por objetivo diminuir os índices de criminalidade nos grandes corredores de trânsito, caracterizados pelo elevado volume de roubos a veículos e pedestres. O programa é conhecido pela sua agilidade e eficiência. A Triumph Tiger 800 XCx, pelo seu perfil robusto e versátil, pode contribuir fortemente com este trabalho. O modelo pertence ao segmento “Adventure” e oferece excelente desempenho one off-road, tendo como diferenciais uma série de tecnologias de última geração com foco no piloto.

A Triumph Tiger 800 XCx, uma das mais sofisticadas da linha Tiger 800, foi projetada para proporcionar ao piloto tudo o que ele precisa. Na estrada ou fora dela, o estilo da Tiger, sua posição de condução, dirigibilidade e motor potente oferecem ao piloto tudo o que é necessário para rodar com segurança, conforto e agilidade em qualquer tipo de piso.

Entre as tecnologias presentes no modelo, destaque para o sistema de aceleração eletrônico “Ride by Wire”, freio ABS comutável, controle de tração, diferentes mapas de aceleração, modos de pilotagem selecionáveis e piloto automático, entre outros itens que colocam a Tiger 800 na liderança do quesito tecnologia deste segmento.

O negócio envolvendo a Triumph e a PM vai além da entrega das motocicletas. Além do serviço de pós-vendas da marca inglesa. Os policiais da Rocam também participarão de cursos de pilotagem especializada do programa Triumph Riding Experience (TRX), para que sejam capacitados tecnicamente e, assim, possam extrair o máximo das motocicletas Triumph em qualquer condição.

Subsidiária

A Triumph Motorcycles Brazil é a décima subsidiária da empresa no mundo e conta com sede em São Paulo (SP) e fábrica em Manaus. A marca tem 16 concessionárias nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Curitiba (PR), Londrina (PR), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB) e Recife (PE).

Fundada em 1902, a Triumph Motorcycles é uma empresa global, atuando diretamente em 12 países, por meio de suas filiais, e indiretamente em mais 57 mercados, por meio de distribuidores independentes. A Triumph é a maior fabricante britânica de motos e a marca que mais cresce no segmento acima de 500 cc nos países nos quais está presente.

O faturamento mundial da empresa gira em torno de R$ 1,6 bilhão e suas vendas no varejo superam as 56 mil unidades anuais. No mundo todo, a Triumph possui cerca de 750 concessionárias e perto de 2 mil funcionários.