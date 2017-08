A seca chegou ao Amazonas: 11 municípios entram em estado de atenção devido à vazante

EM 2017, neste intervalo de tempo, as chuvas foram abaixo da média do que era previsto – fotos: Defesa Civil

A Defesa Civil do Amazonas, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa) do órgão, emitiu nesta, “Estado de Atenção”, para onze municípios das calhas do Juruá, Purus e Madeira, por significativo déficit de chuva e diminuição do volume de água nas regiões.

“O Estado de Atenção é o primeiro estágio do desastre. Esse é o momento em que as Defesas Civis Municipais, devem identificar as áreas que podem ser atingidas, com previsão de afetados, isolamento de área e assim preparar os municípios para ações de resposta, caso haja evolução do cenário”, ressaltou o Secretário Executivo da Defesa Civil do Amazonas, coronel Fernando Pires Júnior.

O boletim foi emitido para os municípios de Guajará, Eirunepé, Itamarati, Ipixuna e Envira, na calha do Juruá; Boca do Acre, Canutama, Lábrea e Pauini, da calha do Purus; Humaitá e Manicoré, na calha do Madeira.

Clima

De acordo com dados do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), as bacias do Juruá, Purus e Madeira, estão no trimestre mais seco do ano. É característico deste período, a baixa pluviosidade. Mas em 2017, neste intervalo de tempo, as chuvas foram abaixo da média do que era previsto.

No Juruá, a previsão de precipitação no mês de julho era de 66 mm, mas só foram registrados 21 mm. Menos de 50% do volume esperado. Nesse mês de agosto, a média prevista é de 72 mm.

Já no Purus, em julho, a estimativa era de 42 mm de chuva e só foram registrados 09 mm.

