A Reino Unido é campeã do Carnaval de Manaus em 2017

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade se sagrou campeão do carnaval de Manaus em 2017 com 268.5 pontos, 1,6 a mais que o segundo colocado, Grêmio Recreativo Escola de Samba Vitória Régia, que somou 266.9 pontos. O terceiro lugar foi da Grande Família, que alcançou 266.80 pontos. Esse é o 11º título da Reino Unido, que conquistou o carnaval pela primeira vez 1989.

A escola entrou na avenida à meia noite, com 28 alas, três carros alegóricos, cinco tripés e 4,3 mil foliões, com o enredo “No Reino das fontes de vida”, que falou sobre sustentabilidade. 90% das fantasias da agremiação foram confeccionadas em material reciclado. A Reino Unido contou com a “Gigantes do Morro”, torcida organizada que fez um show a parte durante toda a apresentação.

No último carro da escola todos os brincantes eram moradores da comunidade da Paz, uma vila de extrativistas. Algumas dessas pessoas jamais haviam desfilado no Carnaval de Manaus e muitas nem conheciam a cidade. Assim, a Reino cumpriu a promessa de valorizar as comunidades ribeirinhas.

Grupo de acesso

A Primos da Ilha venceu no grupo Acesso “A”. A escola empatou em pontos com a Beija-Flor do Norte e com a Unidos da Cidade Nova, todas com 179,2. O desempate foi pela nota do quesito alegorias e adereços, que favoreceu a Primos.

EM TEMPO