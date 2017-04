‘A reforma só tem benefícios, em teoria, ao empregador’, afirma juiz do trabalho

Crítico da reforma trabalhista e da Lei da Terceirização, o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 11ª Região (AmatraXI), juiz Sandro Nahmias, afirma que essas propostas não possuem transparência nas discussões, cujas medidas são benéficas apenas para os empregadores.

EM TEMPO – Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma trabalhista, que tem sido muito criticada pelos trabalhadores. Como juiz do trabalho, qual sua avaliação da proposta?

Sandro Nahmias – A proposta aprovada na Câmara – que ainda vai ser analisada pelo Senado – constitui um grande retrocesso social e tem base em premissas falsas. A primeira é de que a reforma trabalhista, nos moldes que estão sendo propostas, vai garantir um maior número de empregos. Isso é mentira. O número de empregos não é garantido pela redução de direitos trabalhistas, que é o que a reforma essencialmente está estabelecendo. Outra, a reforma é necessária para modernizar a legislação trabalhista, mas nesta que foi aprovada, não vemos modernização, por exemplo. Enquanto a Europa trabalha na redução da jornada de trabalho, a nossa reforma amplia a jornada e restringe direitos, fora a questão do fim do imposto sindical, praticamente não há nenhuma alteração de norma que beneficie o trabalhador, quase todas elas falam de redução dos direitos dos trabalhadores.

EM TEMPO – O senhor consegue visualizar algum benefício ao trabalhador neste projeto de reforma?

SN – Não tem nenhum acréscimo de direito para o trabalhador. A reforma diz que é bom pelo simples motivo de que vai gerar, teoricamente, mais empregos. Entretanto, não há garantias. Hoje, o que garante um maior número de empregos é uma economia estável. Se você pegar e reduzir pela metade o salário de um trabalhador, isso não é uma garantia que vai ter um maior número de contratação. A reforma nos moldes que está sendo proposta é um verdadeiro retrocesso social.

EM TEMPO – E como seria uma reforma trabalhista para trazer, de fato, benefícios aos trabalhadores?

SN – A reforma trata de um ponto que é comum para todos nós, que são os trabalhos informatizados, ou os tele trabalhos. Se pegarmos um modelo como o francês, ele diz que no tele trabalho, tem que ter garantido o direito de desconexão, que seria o trabalhador não ser obrigado a todo momento estar respondendo ou à disposição do empregador, por conta dos meios de comunicação instantânea. No nosso caso, em vez de avançar para conferir esses direitos, ele retrocede e afirma que, se a pessoa atua em tele trabalho, não tem direito a hora extra. Então, a reforma para avançar tinha que prever avanços de direito aos trabalhadores e rever alguns desses direitos e garantir não apenas para trabalhadores como para empregados. A reforma só tem benefícios, em teoria, ao empregador.

EM TEMPO – Como ocorrem essas mudanças?

SN – Se você trabalhador não tem o seu crédito trabalhista satisfeito, hoje você vai à Justiça do Trabalho e se for comprovado tudo, você tem uma sentença favorável. Se a empresa não paga, no primeiro momento, a execução se move para que um dia o empregado receba os seus direitos. Nessa reforma, cria-se uma figura chamada prescrição intercorrente que, significa que a partir do início da execução, se em até dois anos não for pago, o processo é arquivado. Então, basta eu dificultar o processo de execução, esconder algum patrimônio, ou até confiar que a Justiça está assoberbada de trabalho para eu não pagar. Na estrutura do Judiciário, às vezes, não é nada para movimentar o processo para ir atrás do patrimônio. Se eu peguei uma casa para vender, que tem um patrimônio, e ninguém esteve interessado, e em dois anos não se conseguiu resolver, o empregador ou o devedor pode dizer que não pode pagar mais nada, uma vez que prescreveu.

EM TEMPO – Então, o que o senhor acredita que move essa reforma trabalhista?

SN – Com toda certeza não é a preocupação com os direitos do trabalhador, então vejamos que é um retrocesso. Se não beneficia o trabalhador diretamente, beneficia o outro polo, que é o contratante ou o empresariado. A reforma limita as jornadas de trabalho. Ela estabelece tanto um retrocesso que uma das normas prevê a possibilidade de trabalho de uma empregada gestante, ou amamentando em ambientes insalubres. Então você amplia a jornada de trabalho, reduz os diretos de acesso à saúde, isso remete a um grande retrocesso próprio daquele que vivemos na época da revolução industrial. Jornadas longas, pouca preocupação com saúde e segurança do trabalhador, então, em vez de nós avançarmos, nós retrocedemos.

EM TEMPO – O que toda essa mudança poderia trazer para o país?

SN – Um outro ponto que a reforma declara como sendo importante é avançar e modernizar para garantir uma maior segurança jurídica, entre os empresários e trabalhadores. Mas, a forma com que estão sendo estabelecidas, limita tanto os direitos e de forma inconstitucional, que abre a possibilidade de uma discussão gigantesca no Judiciário, após uma eventual aprovação pelo Senado. Tantas são as restrições inconstitucionais que é grande a possibilidade de o Judiciário ser sobrecarregado de ações.

EM TEMPO – E como o senhor avalia essa série de atos públicos contra as reformas que o governo vem realizando?

SN – Essas reformas estão estabelecendo o retrocesso social. Essas conquistas que foram estabelecidas com base em muita luta, estão em claro processo de retrocesso. Então, a população que não tem acesso ao teor do projeto de lei, que está sendo aprovado a toque de caixa, você só vai ver o reflexo negativo lá adiante. Por isso, a sociedade tem que ser esclarecida, mobilizada, para na manifestação dar um recado ao Congresso, em especial ao Senado, dizendo que essas reformas não atendem os anseios da população. Os parlamentares têm que estar atentos para as manifestações que dizem não às reformas.

EM TEMPO – E o que o senhor opina sobre a reforma da Previdência?

SN – A reforma não respeita quem já está no mercado de trabalho, as regras que estabelece são muito lesivas a quem está no mercado. Uma reforma previdenciária deve acontecer, sim, mas nos moldes nos quais está sendo proposta é uma verdadeira negativa. Praticamente, a reforma inviabiliza a maior parte da população a atingir os direitos de aposentadoria. Estabelecer critérios razoáveis para o alcance dos benefícios, isso é admissível, mas ela não está sendo estabelecida assim. A base dela é uma premissa falsa, de que se não for feita, não teremos aposentadoria em alguns anos, que não haverá dinheiro.

EM TEMPO – E a Lei da Terceirização?

SN – A Lei da Terceirização também tem as mesmas falhas da reforma trabalhista, a base de justificativa dela apresentada pelo governo também é falsa, que diz que ela auxilia no aumento do número de empregos. Aí voltamos à situação de que o aumento de emprego está relacionado à melhora da economia. Um ponto dois é dizer que traz segurança jurídica. Esse processo de terceirização é um modelo que existe mundialmente, mas a norma que está sendo proposta traz insegurança jurídica. A que tínhamos antes, que estava sendo discutida nos tribunais, era a que estava nas atividades de meio, não aquelas atividades essenciais da empresa.

EM TEMPO – Quais os entraves dessa reforma?

SN – Primeiro, se o trabalhador é contratado e não é um empregado direto, o empregador pode dizer que esse funcionário não tem o mesmo direito ao salário que o funcionário efetivo. Segundo, a jornada de trabalho de um não é a mesma, uma vez que, o sindicato dos terceirizados é outro. Então, historicamente e estatisticamente, isso já comprovado por pesquisas, o empregado terceirizado recebe 15% a 30 % a menos que o empregado diretamente.

Henderson Martins

EM TEMPO