A quase cem dias da festa natalina, lojistas de Manaus já começam a expor produtos

A quase cem dias do Natal, o comércio de Manaus já se encontra em clima de festa com a exposição para as vendas de artigos natalinos. Na avenida Umberto Calderaro Filho, na Zona Centro-Sul, por exemplo, o encanto das cores e dos enfeites já estão estampados nas vitrines da loja Kumbuca Presentes e Decorações. Segundo a proprietária da loja, Anália Moreira, velas coloridas, presépios e papais-noéis fazem parte do acervo disponível na loja.

Conforme a empresária, a expectativa de vendas deve se igualar ao ano passado.

“Não acredito em queda nas vendas porque, além de ter sido um ano de crise, foi um ano de muito trabalho também. O Natal é uma época bastante acolhedora e todo mundo no final das contas acaba decorando com algum objeto. Investimos muito e, por este motivo, estamos expondo cedo para que os clientes tenham tempo para planejar a decoração da casa com qualidade”, disse.

A variedade de enfeites e novidades no ramo natalino atraem os consumidores que costumam decorar suas residências mais cedo. A administradora Marcele Bandeira, 53, explicou que arruma os artigos natalinos para aproveitar a época. “Eu amo o Natal e amo deixar a casa cheia de brilho. Decoro todos os cômodos da casa e logo após o feriado de finados, em 2 de novembro, para aproveitar cada dia arrumado. Eu sempre compro tudo cedo para ter qualidade e não perder novidades”, explicou.

Além do tradicional Papai Noel, árvores de Natal também dão o tom das novidades. “O mercado se renova, embora as cores verde e vermelho nunca saem de moda. Há dois anos, as cores claras têm se destacado, assim como o cobre que vem forte para a complementação dos espaços transformando em mais luxuosos. Temos pinheiros com neve artificial, laços pequenos e bolas, tudo que traz uma lembrança pessoal pode ser colocada na árvore. ”, comentou a proprietária.

Comodidade

Com a rotina do cotidiano, as pessoas ficam sem tempo para decorar a casa para o Natal. Pensando em facilitar a vida dessas pessoas, lojas de decoração natalina oferecem também serviços para montagem e decoração do pinheiro de Natal. Em algumas lojas, os serviços são feitos em pacotes fechados diretamente com os decoradores.

“É cômodo, pois a pessoa paga e eu entrego a casa decorada de acordo com o gosto da pessoa. Em média, nesse período que antecede ao Natal, monto, aproximadamente, 30 árvores de Natal. O preço varia de R$ 150 a R$ 200”, disse a decoradora da Tropical Multiloja, Iêda Monteiro de Oliveira, 52.

Por Luís Henrique Oliveira

Do Agora