A primeira final da Copa do Brasil será nesta quinta

Flamengo e Cruzeiro fazem a primeira final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (7), às 20:45, (horário do Amazonas), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O rubro-negro busca seu quarto título da competição e a “Raposa” tenta igualar as taças do atual campeão Grêmio com cinco conquistas.

A última conquista do clube carioca foi em 2013 na decisão contra o Atlético-PR, quando venceu jogando em casa por 2×0. Enquanto o Cruzeiro disputou sua última final em 2014 quando perdeu para o arquirrival Atlético-MG, conquista que não vem aos mineiros desde 2003, curiosamente em cima do Flamengo naquela ocasião.

A expectativa é seja um bom jogo e disputado nos 180 minutos. Vale um título importante para as duas equipes e a chance de terminar o ano bem com mais um troféu na galeria. Os dois treinadores fazem mistérios sobre a escalações dos times.

