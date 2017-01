A primeira casa de chás em Manaus oferece menu com 17 opções

Por que uma casa de chás em um local tão quente quanto Manaus? Essa é a pergunta que as proprietárias Kátia Araújo e Joelma Muniz, da Rota do Chá, mais ouvem. Quem cresceu ouvindo dos avós ou dos pais as inúmeras receitas de chás para acalmar, curar doenças, ou simplesmente para um lanche da tarde, provavelmente só conhece a bebida quente, mas agora pode degustar uma variedade deles bem pertinho e gelados, que se adequam muito bem ao tempo manauara.

A primeira casa de chás do Amazonas foi idealizada pelas amigas que deixaram de lado uma vida como executivas em empresas privadas para investir em um sonho antigo de ambas, sem se importar com os questionamentos que surgiriam no meio do caminho.

O sonho surgiu há quase sete anos, quando em uma viagem a Curitiba, Kátia visitou com alguns amigos um ambiente que oferecia uma grande variedade de chás. A experiência agradou tanto que voltou decidida a ter o seu próprio espaço.

Joelma, sempre teve o sonho de ter uma doceria. Em 2016, as duas resolveram que já era hora de investir no sonho, uniram as ideias e começaram a viajar pelo país, estudar e fazer cursos para garantir uma boa fundamentação do negócio que estava por vir.

As viagens serviram para que ao conhecer novos cenários e sabores as duas se apaixonassem ainda mais pelo projeto. As pesquisas também mostraram que em muitos lugares não haviam chás, os oriundos da planta camellia sinensis, apenas infusões de ervas.

De volta a Manaus, montaram a Rota do Chá, no Vieiralves, onde oferecem chás e infusões quentes e frias, das 15 às 21h.

O menu oferece 17 opções de chás puros, com castanhas, especiarias e um bistrô contendo sopas, sanduíches, tapiocas, bolos e doces sem glúten, tortas doces e salgadas, sucos naturais, cafés variados.

Além dos serviços oferecidos, também realiza eventos temáticos para homens e mulheres, com reuniões empresariais, confraternizações, datas comemorativas, chás de beleza, de casamento, baby chás, entre outros.

Dentro da casa há um espaço para a venda de chás nacionais e importados, infusores, xícaras e chaleiras, além da oferta de produtos sem glúten, lactose e açúcar. “Queremos que seja um local inclusivo, para que as pessoas que tem intolerâncias a esses produtos se sintam à vontade para encontrar algo para comer” explicou a sócia.

Há o “espaço da vovó” com cadeiras de balanço, que remete às lembranças das avós de Kátia e Joelma, um espaço feminino próximo a área de brinquedos para crianças, para que as mães não tenham que se preocupar, caso levem seus pequenos. um cantinho masculino.

Segundo Kátia, a ideia é que os sabores aticem e agradem o paladar dos clientes para sentirem vontade de voltar. “Na Europa é muito comum o chá quente, mas aqui as pessoas podem apreciar o chá gelado, temos muitas receitas para refrescar os nossos clientes. Esse é um sonho que estamos realizando”.

