A partir do dia 10, Sine emitirá Carteira de Trabalho manual no Amazonas

Por determinação do Ministério do Trabalho, neste mês de outubro, enquanto estiver ocorrendo oscilações no sistema on-line da retirada de Carteiras de Trabalho, o trabalhador poderá, em casos excepcionais, tirar a CTPS manual a partir do próximo dia 10 de outubro, no posto central do Sine Amazonas, na avenida Joaquim Nabuco, 878, Centro, e nos postos da Compensa, Cidade Nova e São José, que funcionam nas dependências dos PACs. A informação foi confirmada ontem (5) pelo secretário em exercício da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), Breno Ortiz.

Em razão da oscilação do sistema do ministério, que está tornando mais difícil a emissão da Carteira de Trabalho Digital (CTPS 3.0), o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, determinou a suspensão do Sistema de Atendimento Agendado (SAA) nos postos de atendimento do ministério, no caso, na Superintendência Regional do Trabalho, além da emissão da CTPS manual nos postos do Sine.

De acordo com o secretário da Setrab, no caso do Sine Amazonas, esse atendimento já ocorria sem agendamento no posto central, funcionando por meio de distribuição de senhas diárias. Segundo Breno, em razão de problemas de logística, a emissão das CTPS manuais só poderá iniciar a partir do dia 10 de outubro, e não do dia 5 (ontem), como foi anunciado pelo ministro Ronaldo Nogueira. Não há informação de quantas carteiras manuais serão disponibilizadas para a Setrab, via Superintendência Regional do Trabalho.

“O ministro teve que tomar essa medida para que a população não ficasse sem acesso à documentação. Apesar da declaração dele constar que seria feito a partir do dia 5, nós precisamos receber essas carteiras do Ministério do Trabalho, em Brasília, o que dificultou um pouco a logística. Mas a população pode ficar tranquila que as carteiras que serão enviadas serão suficientes para atender a demanda”, afirmou Breno.

Hoje, com a oscilação do sistema, o Sine Amazonas está conseguindo emitir uma média diária de 30 CTPS digitais no posto central. “Uma carteira que anteriormente levava de dez a 15 minutos para ficar pronta, hoje pode levar até 45 minutos para ser emitida, depende de como está operando o sistema naquele dia. Continuamos a emitir a CTPS digital, sim, mas num número reduzido”, observou. Quando o sistema do Ministério do Trabalho estiver normalizado, a expectativa é que possam ser emitidas até 120 CTPS digitais diariamente, somente no posto da avenida Joaquim Nabuco.