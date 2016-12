Detran-AM realiza leilão de veículos neste fim de semana

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas realiza nesta sexta (09) e no sábado (10), o último Leilão de Veículos do ano. Mais de 600 veículos entre motos e carros estarão disponíveis para o leilão que será realizando de forma presencial e online. O evento acontece às 10h na empresa Vip Manaus, localizada na Rua Visconde de Sinimbu, 1568, no Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul.

De acordo com o diretor-presidente do órgão, Leonel Feitoza, ao ser arrematado, o veículo sai do órgão sem restrições jurídicas ou pendências financeiras. “O comprador pode ficar tranquilo ao adquirir um veículo, ele sai sem nenhuma dívida e com o IPVA pago até o dia do leilão”, informou. O dinheiro arrecadado pelo órgão no leilão é utilizado para pagar as dívidas destes veículos junto ao Detran-AM.

Os veículos leiloados estão no pátio do Detran-AM há mais de 90 dias, por alguma pendência. Os valores ficam em média de R$ 600 para moto e entre R$ R$1.000 para carros.

Os interessados em participar do leilão não precisam realizar cadastro, apenas apresentar os documentos de RG, CPF e comprovante de residência. Ao arrematar o produto, o comprador deve adiantar 25% do valor. Mais informações podem ser obtidas através do site www.vipleiloes.com.br e pelos telefones (92) 3642-6909 e (92) 98159-7859.

Os veículos que serão leiloados estarão disponíveis para visitação nos 06, 07 e 08 de dezembro das 09:00H às 17:00H no Pátio do Detran-AM localizado na Rua 04, 201, bairro Planalto.

Assessoria Dentran-AM