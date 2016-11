A partir de 1º de dezembro o valor da corrida de táxi terá reajuste de 32,7% em Manaus

A partir do próximo dia 1º de dezembro, as corridas de táxis ficarão 32,7% mais caras em Manaus. O reajuste, que vai vigorar até o dia 31 de dezembro deste ano, é uma forma de garantir o 13º salário dos taxistas, que não possuem esse benefício por serem autônomos.

Atualmente, a corrida em bandeira 1 tem o valor de R$ 2,60 e passará para R$ 3,45 na bandeira 2, válida somente no horário noturno durante os demais meses do ano. A alta é de 32,7%. Já o custo inicial de R$ 4, que é cobrado hoje nas duas bandeiras, não sofrerá alteração. Entretanto, o acréscimo será dado a partir dos quilômetros rodados.

Conforme o presidente do Sindicato dos Taxistas de Manaus (Sindtaxi), Luís Augusto Aguiar, o novo valor da bandeira 2 será aplicado dia e noite. “Inclusive de segunda-feira a sexta-feira, quando os consumidores pagam somente o valor de bandeira 1. A partir do dia 1º de dezembro, a bandeira 2 valerá de domingo a domingo, em todos os horários”, explicou.

O dirigente disse ainda que os mais de 4 mil taxistas de Manaus aproveitam o período para incrementar o faturamento. “Não temos como não cobrar mais caro, temos que garantir o nosso reforço de fim de ano. Ou seja, a população já está adaptada à bandeira 2. Até porque a situação financeira da categoria está complicada”, pontuou Aguiar, ao destacar que o movimento cresce em torno de 20% a partir do dia 15 de dezembro.

Para Luís, o reajuste nessa temporada do ano é extremamente necessário e acaba sendo uma saída para driblar a crise financeira. “Atualmente há muita clandestinidade que prejudica o nosso serviço. Há os fretes, os carros particulares, fretes, transportes alternativos e executivos. Tudo isso dificulta bastante o nosso orçamento”, salientou.

Trabalhando há pouco mais de 10 anos no ramo, o taxista Jefferson Almeida disse que, embora o termo bandeira 2 assuste quem precisa desse tipo de transporte, dezembro consegue ser bastante lucrativo para ele. “Não é sempre, mas há dias em que consigo fazer R$ 500 com as minhas corridas. A clandestinidade ainda atrapalha, pois nesses 30 dias poderíamos ter um faturamento maior e o nosso 13º salário seria até mesmo o 14º”, frisou.

Apoio

Por precisar de táxi com frequência, a assistente administrativa Lorena Borges já está acostumada com o reajuste nessa época do ano.

Para ela, a medida é válida pois os taxistas são trabalhadores que precisam garantir o 13º salário como qualquer profissional. “Preciso do serviço mais no período da noite, quando saio da faculdade. Então, sempre pago pela bandeira 2”, afirmou Lorena.

Alyne Araújo

Jornal EM TEMPO