‘A nossa chapa traz uma proposta de renovação’, afirma Rebecca Garcia

Está a segunda vez que Rebecca Garcia disputa uma eleição para governo do Amazonas | Michael Dantas

Há pouco mais de um mês, os planos de Rebecca Garcia (PP) estavam focados em sua gestão à frente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Bastou uma assinatura – a do presidente Michel Temer exonerando-a do cargo – para tudo mudar. Um mês depois de sua demissão, Rebecca está às voltas com sua campanha eleitoral para governadora do Estado neste pleito suplementar. Se for eleita, será a primeira mulher a governar o Amazonas em toda a história política local.

EM TEMPO – Como se construiu a chapa Rebecca-Abdala?

Rebecca Garcia – Em um primeiro momento, a ideia era lançar candidatura e nós estudamos algumas possibilidades de composição. A parceria com o deputado Abdala (Fraxe) não seria a primeira alternativa, não pelo fato de não querermos, mas por sabermos que o parlamentar faz parte de um grupo político liderado pelo governador David Almeida (PSD) e nós sabíamos do interesse do governador em se lançar candidato, algo extremamente legítimo. Quando veio a informação de que David não lançaria candidatura, aí abrimos a conversa na quinta-feira (15) à noite como o Podemos, partido presidido pelo deputado Abdala, foi quando enxergamos a possibilidade de lançarmos uma candidatura do partido de Fraxe. Sempre estivemos incentivando não apenas minha candidatura, mas a de novas lideranças, algo que vejo bastante saudável para o processo político e democrático. Incentivamos o Podemos a lançar candidatura e saímos para lançar a nossa, quando foi na sexta-feira (16), no dia da convenção, fomos surpreendidos com a intenção da união, algo que nos deixou bastantes satisfeitos.

EM TEMPO – Qual o diferencial dessa chapa em relação às concorrentes?

RG – Sinceramente, penso que a união faz a força. Por isso, vejo que a junção com o Podemos, traz uma alternativa para a população amazonense. Entendemos que nossa chapa possui uma grande coerência, todos nós comungamos do mesmo pensamento. É o momento de virar a página da história do nosso Estado. É o momento de serem introduzidas novas lideranças.

EM TEMPO – A sua saída da Suframa motivou que a senhora se lançasse à disputa?

RG – Eu penso que nada na vida acontece por acaso. Eu não saí da Suframa por querer, a minha intenção era ficar ao menos até dezembro, gostaria de completar 2 anos de gestão, gostaria de deixar esse legado, mas não gostaria de ficar muito tempo, uma vez que, como estou defendendo para o governo, eu defendo para outros cargos também, penso que a renovação é importante no processo político e no processo democrático e até no processo de gestão. A pessoa quando chega nova, chega cheia de ideias, cheia de vontade de mostrar trabalho. Então, naquele momento, não era minha intenção sair da Suframa, mas o presidente da República, que é a quem o cargo pertence, achou que seria melhor uma troca naquele momento e decidiu pela mudança. Agora, estando fora da Suframa, eu fui pensar no meu dia seguinte, foi quando aconteceu toda essa mudança no governo do Amazonas e começamos a estudar a possibilidade de estar no pleito ou de apoiar alguém que tivesse condições de melhorar o Estado do Amazonas.

EM TEMPO – Na eleição de 2014, justamente a que foi anulada pela Justiça Eleitoral, a senhora disputou como vice na chapa encabeçada pelo senador Eduardo Braga (PMDB). Por que não repetiram a mesma aliança nesse pleito suplementar?

RG – A nossa relação é muito boa, não houve nenhum desentendimento, muito pelo contrário. Quem não vive o processo político, muitas vezes não entende que em uma eleição existem alianças eleitorais, não é um casamento, não é para o resto da vida. Tanto é que eu fui vice do Eduardo; como o Omar Aziz (PSD) já foi; como o Serafim Corrêa (PSB) também já foi e outras pessoas já foram vices. O que nós percebemos é que houve o entendimento de ambos os lados, ao mesmo tempo que o Eduardo entendeu que a aliança para esse momento ideal seria com o Marcelo Ramos (PR), nesse mesmo tempo, nós entendemos que seria o momento de eu ter uma consolidação na minha imagem individual, uma oportunidade de mostrar os meus projetos.

EM TEMPO – Se eleita, como pretende aplicar a experiência adquirida à frente da Suframa na gestão do Estado?

RG – A experiência nos deu condição de conhecer melhor a economia do nosso Estado, que é a da indústria, do comércio e do agropecuário, que movimenta o Estado e nos deu condições a entender de que maneiras nós poderíamos contribuir para o fortalecimento dessa economia em um momento tão difícil que o país e o Amazonas estão vivendo. Nós conseguimos enxergar dentro da Suframa que é emergente o envolvimento do Estado do Amazonas na geração de emprego, renda e na consolidação desse modelo econômico. Tanto a indústria quanto o comércio foram muito atingidos nesse período de retração. É preciso que haja um programa de incentivo nessa área, que é muito importante.

EM TEMPO – E qual seria uma alternativa para a economia local?

RG – Na nossa gestão foi publicado um decreto que criou o “Zona Franca Verde”, um programa do governo federal que leva incentivos às áreas de livre comércio, em que os produtos precisam ser feitos nessas áreas, mas a matéria-prima pode vir de qualquer lugar da Amazônia Ocidental. Os incentivos são dados à produção de uma fábrica, por exemplo, de suco de açaí em Tabatinga. Esse açaí, não necessariamente, precisar estar sendo produzidos em Tabatinga. É a partir daí que começa a ligar a indústria ao interior.

EM TEMPO – A sua candidatura tem apoio do governador David Almeida (PSD). Como será essa participação política em sua campanha?

RG – O governador é uma figura política e ele pode declarar apoio a qualquer pessoa. Ele enxergou no nosso projeto a possibilidade de mudança. O governador, em pouco tempo, conseguiu ter resultados positivos na sua gestão, por entender que é possível, sim, ajustar a máquina sem cortar os serviços. Isso, vem na linha de lançamento da nossa candidatura, vem com a nossa proposta de renovação. Quando você chega novo você quer mostrar serviço, e o governador David está passando por esse momento.

EM TEMPO – Como a senhora vai ampliar sua campanha para o interior do Estado?

RG – O programa eleitoral vai ser para todos. Nós vamos ter a oportunidade de mostrar o nosso projeto, a internet nos leva para o interior, o rádio nos leva, e têm muitas outras maneiras. O meu partido está em todos os municípios, o partido do meu vice está em todos os municípios e temos pessoas que acreditam no nosso projeto e que vão estar levando essa mensagem de um futuro de renovação, de virar a página de nossa história para todo o Amazonas.

Henderson Martins

EM TEMPO