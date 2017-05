A história por trás dos desaparecidos

A Polícia Civil registrou, desde 2013, 19.401 desaparecimentos no Amazonas. De janeiro a abril de 2017, o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) aponta 181 sumiços de pessoas na capital. Angústia, medo e outros sentimentos são relatados por familiares desses casos.



“Não tenho mais esperanças de encontrar meu filho com vida”, relatou Arlete Roque, mãe de Alex Júlio Roque de Melo, 25, um dos três jovens que desapareceram em outubro do ano passado, na comunidade Grande Vitória, Zona Leste da capital, durante uma abordagem da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Na época, dez policiais foram presos, entre eles os soldados Cleydson Enem Dantas, Denilson de Lima Correa, sargento Edson Ribeiro da Costa, os cabos Ronaldo Cortez da Costa, Isaac Loureiro da Silva e mais três PMs, que não tiveram os nomes divulgados, e os aspirantes José Fabiano A. da Silva e Luiz da Silva Ramos, todos lotados na 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Até hoje, sete policiais cumprem pena no Batalhão de Guardas da PMAM, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, em que aguardam julgamento do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). Nas investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), ficou constatado que o desaparecido Alex tinha planos de executar três PMs da 4ª (Cicom), entre eles o aspirante Luiz Ramos, que está preso.

Na ocasião, o delegado Ivo Martins informou que foram interceptadas três ligações telefônicas de Alex feitas ao traficante Ronaldo Maricaua Flores, o “MK”, 33, apontado como chefe do tráfico de drogas do Grande Vitória, que foi capturado em Boa Vista pelo Departamento de Inteligência (Deint) de Roraima. Nas ligações, Alex pedia autorização para matar os PMs, por esse motivo os policiais teriam levado Alex. Os jovens Rita de Cássia Castro da Silva, 19, e Ewerton Marinho, 20, que estavam com o amigo, desapareceram, pois estavam com ele no lugar e hora errados, voltando de uma festa, mas foram vistos entrando nas viaturas da polícia.

Desaparecimentos

Segundo a delegada Catarina Saldanha, da Deops, casos como dos três jovens sempre são registrados nas delegacias da cidade. “O principal motivo desses desaparecimentos são brigas familiares, idosos que apresentam mal de Alzheimer, acerto de contas, problemas psicológicos, dentre outros problemas”, relatou a autoridade policial.

Saldanha informou que a homofobia também é o motivo de desaparecimento em algumas famílias. “Temos casos de pais que não aceitavam a opção sexual do filho. Por isso, o filho fugiu de casa e nunca mais voltou”, disse a titular da Deops.

Casos inusitados

A delegada Catarina Saldanha revelou que há alguns anos, um caso intrigou os investigadores da especializada. Conforme ela, um homem, que não teve o nome revelado, deixou todos os bens (carros, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, casa e dinheiro) para a companheira, que também não teve o nome divulgado, pois não aguentava mais viver com ela. “Ele queria a separação, mas a mulher continuava a perturbá-lo. O homem falava para todos os amigos que iria sumir e, em determinado momento, desapareceu e nunca mais foi visto aqui pela cidade”, contou a delegada.

Dados de 2017

O Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) registrou, de janeiro a abril deste ano, 181 casos de desaparecimentos. Em 2016, no mesmo período, a polícia registrou 226 sumiços de pessoas no Amazonas.

Casos recentes

No último dia 15 de maio, Altair Bassi, 52, desapareceu, por volta das 21h, nas proximidades do porto da Ceasa, na Zona Sul da capital. O veículo de Altair foi encontrado na avenida Abiurana, no Distrito Industrial, Zona Sul.

Conforme o proprietário da empresa em que o homem trabalha, Joel Martini, Altair estava vestindo uma bermuda jeans, uma camisa da empresa na qual ele trabalhava (Martini Transporte de Cargas) e calçava chinelos.

Outro caso que intriga policiais civis é o desaparecimento de Emerson Pinto dos Reis, 37, que sumiu no porto do São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. Ele desapareceu no dia 10 de abril de 2017.

De acordo com a irmã dele, Mônica Barbosa Pinto, no dia em que desapareceu, Emerson teria saído por volta das 19h da casa onde mora, situada na rua Rio Branco, bairro São Raimundo, Zona Oeste da cidade. Na ocasião, não informou para onde iria. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele. Emerson possui 1,68 metro, porte físico magro, cabelos castanhos e olhos verdes.

“Durante as investigações, descobrimos que ele brigava muito com a companheira dele. Ela não deixava ele em paz, mas ainda estamos em processo de investigação desse caso”, frisou a delegada Catarina Saldanha.

No dia 16 de maio deste ano, a dona de casa Diana Lima de Moraes, 23, desapareceu na capital. De acordo com a cunhada dela, Hortencia Teles de Menezes, Diana é uma pessoa com deficiência intelectual. No dia em que desapareceu, a jovem teria saído com o filho de 2 anos da casa onde eles moram, situada na rua Professor Evangelista Brow, bairro Santo Antônio, Zona Oeste. Na ocasião, informou que iria vender roupas. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre eles. Diana tem o nome do filho, Fabrício, tatuado no braço direito. A jovem é parda, possui porte físico forte.

Luan Gomes Reis, 19, também desapareceu na noite do dia 13 de maio deste ano. De acordo com a mãe dele, Marlucia Gomes Reis, o jovem é uma pessoa com deficiência intelectual. No dia em que desapareceu, Luan teria saído da casa onde mora com a família por volta das 19h, sem informar para onde iria. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

O desaparecido possui cabelos curtos, pretos, porte físico magro, é pardo e tem uma cicatriz no braço direito ocasionada por queimadura. O jovem é morador da rua Pirarucu, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

Números para denúncias

A delegada Catarina Saldanha informa que o número de denúncias sobre desaparecidos é o 3214-2268. A população também pode repassar informações para o 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e 181 do Sistema de Segurança Pública do Amazonas.

Thiago Monteiro

EM TEMPO