A Grande Família lança enredo para o Carnaval 2018 neste sábado

O enredo é riquíssimo então podem esperar uma A Grande Família bem bonita no Sambódromo – Divulgação

Ao som da bateria e com uma deliciosa feijoada, a escola de samba A Grande Família vai lançar, neste sábado (22), a partir das 12h, o enredo que será defendido pela agremiação no Carnaval 2018. “Colômbia – A Esmeralda das Américas” é a aposta da escola para conquistar o sétimo título de sua história no Grupo Especial.

“Estamos fazendo vários estudos para que todas as particularidades relacionadas ao país vizinho sejam destacadas nos sambas que serão criados pelos compositores e pelos nossos artistas plásticos na confecção das fantasias e alegorias. O enredo é riquíssimo então podem esperar uma A Grande Família bem bonita no Sambódromo”, destacou o presidente Almir Inácio.

A festa vai contar com a atração nacional Gilsinho da Portela, além do grupo Pagosamba e Banda Latina. Também estão confirmadas a apresentação de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Rainha, Musa, Madrinha de Bateria, Baianas, Ala Show e a Comissão de Frente que promete emocionar o público, tudo ao som da Bateria da A Grande Família.

A camisa oficial dá direito à feijoada e custa apenas R$ 35. Outras informações podem ser obtidas por meio do contato 99118-1718 (Lene).

Enredo

No mês passado, o enredo foi apresentado para um grupo de empresários colombianos na sede do consulado, onde A Grande Família pode mostrar também um pouco do histórico da escola, show de mulatas e da bateria.

Recentemente, o carnavalesco Jorge Granjeiro retornou do país vizinho onde foi conhecer um pouco mais de perto a realidade, a cultura, costumes e a economia.

“Foi um convite do cônsul Gilberto Rojas e a partir dessa visita, pude conhecer melhor toda essa riqueza que é a Colômbia. A Grande Família já fez desfiles grandiosos, mas o público pode esperar um espetáculo maior ainda no próximo ano”, concluiu o carnavalesco.

Com informações da assessoria