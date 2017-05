À frente da Seminf, Rotta participa de primeira reunião com vereadores

O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta (PMDB), recebeu, na manhã desta sexta-feira (26), o presidente da Câmara, vereador Wilker Barreto (PHS) e os parlamentares Joelson Silva (PSC), líder do executivo na CMM, e o professor Fransuá (PV), para juntos discutirem um melhor mecanismo de acompanhamento dos projetos e execuções das obras provenientes das emendas parlamentares.

Além dos vereadores, participaram também da reunião ocorrida na sede da Prefeitura, técnicos e subsecretários da área de Obras e Infraestrutura, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Mário Barros, o titular da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, Lourival Praia e Luís Fabian da Secretaria Municipal das Parcerias Publico-Privada Projetos Estratégicos e Concessões (Sepex).

Rotta reafirmou durante o encontro que a orientação do Prefeito Artur é priorizar o cumprimento das emendas, que são responsáveis por levar, cada vez mais, melhorias aos bairros de Manaus.

“O prefeito Artur e eu temos como missão melhorar a prestação de serviços e, para isso, queremos envolver os vereadores, os comunitários e as lideranças de bairros. Estamos trabalhando por uma Manaus com melhor infraestrutura e qualidade de vida para todos”, destacou Rotta.

As emendas parlamentares resultaram em mais de cem obras de infraestrutura executadas em diversos bairros e comunidades de todas as zonas da cidade, de forma a contemplar investimentos em diferentes áreas como esporte, lazer, saúde, educação, entre outras. Inicialmente, essas emendas foram asseguradas por meio de um compromisso firmado pelo prefeito Arthur Neto com a Câmara Municipal de Manaus, por meio de emendas ao orçamento propostas pelos vereadores, no entanto, em 2016, essas emendas tornaram-se impositivas, por meio de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo e aprovado pelo Legislativo.

“Tivemos uma conversa bastante produtiva com o vice-prefeito que agora estando pessoalmente à frente da Seminf, nos assegurou a plena continuidade na execução dos projetos. Como houve mudanças na estrutura da Prefeitura com a reforma anunciada na semana passada, fez –se necessário esse encontro para ajustarmos algumas questões e colocar o vice-prefeito a par de todos os encaminhamentos e traçar novos passos”, afirmou Wilker Barreto.

Com informações da assessoria