A folia do comércio de bebidas no Carnaval

A chegada do Carnaval animou as fabricantes de bebidas, assim como os vendedores, que esperam um aumento no consumo de líquidos, como refrigerantes e cervejas, além da água.

De acordo com o Sindicato das Indústrias de Bebidas em Manaus, a previsão de crescimento para 2017 é de 5% na produção e venda de refrigerante e 7% para a água. “O mercado está recessivo e meu sentimento é que as pessoas estão cautelosas para revender por conta do nosso inverno que baixa o consumo, além de o dinheiro não está correndo bem. Sempre temos baixa nessa época, mas, neste ano, está mais acentuado porque chove mais. Será bom se pelo menos batermos o resultado do ano passado”, detalha o presidente da entidade, Luiz Carvalho Cruz,

O diretor comercial do grupo Real Bebidas, Ricardo Pio, informou que no segmento de refrigerante as vendas não se modificaram neste ano em relação ao ano de 2016.

Porém, segundo ele, no caso da água, especificamente da marca Santa Cláudia, a qual pertence ao grupo, houve um aumento na procura e venda de 15% para embalagens de 350 ml nesta época do ano.

“As vendas da empresa se mantém estáveis para esta época do ano, quando sempre é esperado um movimento maior por conta do carnaval”, salienta o diretor.

Na rua

Ambulante há 30 anos, Zeca Santiago, 52, está no aguardo da realização da Banda da Bica, prevista para acontecer no próximo dia 18. Ele afirma que as vendas deste ano ainda continuam no mesmo patamar alcançado em 2016.

Porém, Zeca espera uma melhora das vendas, nos próximo dias, quando vão ocorrer várias bandas de Carnaval pela cidade. “Comparando com o início do ano passado, as vendas continuam do mesmo jeito, sem alteração, mas ainda temos outras bandas como do Boulevard, Jangadeiro, Baixa da Égua, Banda do Galo, são várias para escolher e tentar faturar”, declara.

Zeca vende cerveja, água, refrigerante e Skarloff. A cerveja, que pode ser Itaipava, Brahma e Skol, é vendida a R$ 4 a unidade ou ao preço de R$ 10 três unidades. O mesmo preço também é praticado para o refrigerante em lata.

Já o preço da água os preços são de R$ 2 para a de 350 ml e R$ 3 a de 600 ml. O lucro por dia pode chegar a R$ 150, diz Zeca.

Quando vai para rua, ele leva, em média, para vender, 50 caixas de cervejas. A água, o ambulante traz cinco caixas, além de outras cinco caixas de refrigerante. O ambulante chega a faturar por mês até R$ 2 mil, em média. O investimento chega a ser de R$ 2 a R$ 3 mil por mês com o estoque.

Joandres Xavier

EM TEMPO